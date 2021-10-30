السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا يغلق دور سينما فى بكين

غلق دور سينما في
غلق دور سينما في بكين

أمرت سلطات العاصمة الصينية بكين بإغلاق دور السينما السبت في حين تسجل البلاد ارتفاعًا في الإصابات بكورونا قبل أقل من 100 يوم من الألعاب الأوليمبية الشتوية التي تنطلق في الرابع من فبراير.

وستُصبح بكين التي نظّمت الألعاب الأوليمبية الصيفية العام 2008 أوّل مدينة في العالم تستضيف مسابقات ضمن الألعاب الأوليمبية الشتوية أيضًا.

في هذا الإطار، اعتمدت السلطات إجراءات صارمة للقضاء على تفشي وباء كورونا في الصين التي تعدّ حاليًا أقل من 300 إصابة، غير أن الفيروس لا يزال متفشيًا في ثلث الأقاليم الصينية الثلاثين تقريبا، ومنها بكين.

وقالت البلدية الجمعة إن كل دور السينما في منطقة شيتشنغ ستبقى مغلقة حتى 14 نوفمبر، وتضمّ المنطقة، التي يسكنها أكثر من مليون شخص، أحياء واقعة غرب ساحة تيانانمين.

ويأتي قرار بكين في وقت أعلنت الصين السبت تسجيل 59 إصابة جديدة محلّية بكوفيد-19 على مستوى البلاد وهو مستوى قياسي لم يُسجّل منذ منتصف سبتمبر.

وقد تبدو هذه الأرقام قليلة مقارنة بتلك المسجلة يوميًا في أنحاء أخرى من العالم، إلا أنها تدفع السلطات إلى مضاعفة جهودها في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية التي تبدأ في 4 فبراير.

وتقع بؤرة الوباء الجديدة في بلدة إيرنهوت الحدودية مع منغوليا على مسافة تزيد عن 650 كيلومترًا من بكين.

ويعيش حاليًا نحو 6 ملايين صيني في الحجر بسبب الإغلاق العام الاحترازي في المدن التي اكتُشفت فيها إصابات.

وأصبح الدخول إلى الكثير من المناطق الآن مشروطًا بإظهار نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 خصوصًا للوافدين من مدن اكتشفت فيها إصابات مؤخرًا.

وألغي الجمعة نصف الرحلات تقريبًا من المطارين الرئيسيين في العاصمة، وتنصح السلطات بعدم مغادرة المدينة إلا للضرورة، فضلًا عن طلبها من سكان بكين تأجيل حفلات الزفاف.

سلطات العاصمة الصينية بكين كوفيد الألعاب الأولمبية الشتوية الفيروس

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وائل لطفي

عدو الفساد

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