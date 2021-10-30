ماكرون: لا دليل على تسبب روسيا فى ارتفاع أسعار موارد الطاقة

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إنه لا يوجد دليل على وجود تلاعب بأسعار موارد الطاقة.

وجاء تصريح ماكرون ردا على سؤال الصحيفة عما إذا كان يلقي باللوم على روسيا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار.



وأضاف الرئيس الفرنسي أن هناك حاجة لاستقرار أفضل في أسعار الطاقة حتى لا يتسبب التوتر الناجم عن ذلك في أجواء من الغموض وتقويض تعافي الاقتصاد العالمي.

وتابع: "في الأسابيع والأشهر المقبلة، نحتاج لأن يكون لدينا وضوح أفضل واستقرار في الأسعار حتى لا يتسبب التوتر المحيط بأسعار الطاقة في أجواء من الغموض والضبابية بما يقوض تعافي الاقتصاد العالمي".

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة لو فيجارو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرغب أن يعلن قبل عيد الميلاد عن تشييد ستة مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء المضغوط.

وأوضحت الصحيفة أن الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وتأثير ذلك على الإنفاق المنزلي على الطاقة قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية كان لهما أثر كبير في اتخاذ قرار تشييد المفاعلات الجديدة.

وامتنع المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية عن التعليق.

وكان ماكرون قد تعهد في بداية توليه الرئاسة بتقليص الاعتماد على المفاعلات النووية في إنتاج الطاقة إلى 50 % من 75 % بحلول عام 2035، لكن أزمة أسعار الطاقة تغير الأجواء في باريس.

ونقلت لو فيجارو عن مسؤول حكومي كبير لم تسمه قوله "أزمة الطاقة توضح أننا على حق في اختيارنا الطاقة النووية في مسعانا للتحول إلى مصادر للطاقة صديقة البيئة".

من جانبه أعلنت السلطات الفرنسية أنّها أنقذت يومي الأحد والإثنين في بحر المانش 213 مهاجراً أبحروا على متن قوارب متهالكة من سواحل البلاد الشمالية في محاولة للوصول إلى إنجلترا.

وقالت مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال في بيان إنّه تم مساء الإثنين الإبلاغ عن قوارب عديدة تواجه صعوبات قبالة السواحل الشمالية وبا دو كاليه، مشيرة إلى أنّ عمليات الإنقاذ التي أطلقت على الإثر تواصلت خلال نهار الإثنين.

وأوضح البيان أنّ سفينة دورية تابعة للبحرية الوطنية أنقذت 82 شخصاً خلال أربع عمليات إنقاذ منفصلة نفّذتها، في حين أنقذت المؤسسة الوطنية للإنقاذ البحري-فرع دونكيرك 76 مهاجراً في عمليتي إنقاذ منفصلتين.

بدروها أنقذت المؤسسة الوطنية للإنقاذ البحري-فرع بولونيي-سور-مير 40 مهاجراً غرق زورقهم وكانوا يعانون من "انخفاض في حرارة الجسم"، وفق البيان نفسه.