أهالى المحلة ينقذون أم من نجلها بإبلاغ الشرطة

تجرد ابن من كافة المشاعر الإنسانية وقام بضرب أمه لمدة 12 ساعة، وعندما حاول الأهالي التدخل هدد بقتلها، وبعد طول إنتظار تدخل الأهالي وأبلغوا شرطة النجدة وتم إلقاء القبض علي الشاب، ونقل أمه بين الحياة والموت لمستشفى المحلة العام.

أهالى المحلة ينقذون أم من نجلها

تعود الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة استغاثة من أهالي شارع مخزن الأنابيب، بمنطقة بالمنشية الجديدة بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية، تؤكد أن هناك ابن يعتدى على أمه داخل منزلهما منذ ما يقرب من ١٢ساعه بالضرب المبرح، وأنهم حاولوا منعه إلا أنه هددهم بقتلها حال تدخلهم، وهو ما دفعهم لإبلاغ الشرطة، وعلي الفور حضرت سيارة النجدة وتم إستدعاء إسعاف للسيدة المُصابة بكدمات فى جميع انحاء جسمها وكسور بالأرجل والأيدى، وتم القبض علي الإبن.

أهالى المحلة ينقذون أم من نجلها

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة الكبري، بورود بلاغ من شرطة النجدة، ببلاغ من أهالي منطقة المنشية الجديدة التابعة لقسم ثان المحلة الكبري، بحبس ابن لوالدته في منزلهما وقيامه بالتعدي عليها لمدة إقتربت من 12 ساعة رافضًا كل التدخلات للتهدئة ورفع يده عن والدته، بل وهددهم بقتلها، تم اصطحاب الأبن لقسم شرطة ثان المحلة، ونقل السيدة لمستشفى المحلة العام، وجار إخطار النيابة العامة لتتخذ الإجراءات المناسبة.