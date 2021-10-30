السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تنشر درسا للتوعية بالتحرش من كتاب «العربية» لرابعة ابتدائي

طلاب الابتدائي
طلاب الابتدائي

كشفت الدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج عن درس في منهج اللغة العربية الجديد للصف الرابع الابتدائي.. وكتبت في منشور لها: رسالة إلى الأبناء: التوعية ضد التحرش من كتاب اللغة العربية للصف الرابع.

ونص الدرس علي التالي:جسد كل منكم مميز وله خصوصية أنتم تشعرون بالأمان عندما نحضنكم بين أيدينا ونرفعكم عاليا في الهواء فتضحكون من قلوبكن هذه لمسات طيبة تشعر أجسامكم بالارتياح وعدم الخوف أما اللمسة التي تجعلكن تشعرون بعدم الارتياح أو بوجود شىء خاطئ يجب عليكم أن تخبرونا بها.

الدستور لوز الشاعر مركز شعر موعد الوطني التعليم الفنى محمد قرار وعي التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

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عدو الفساد

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