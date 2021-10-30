«التعليم» تنشر درسا للتوعية بالتحرش من كتاب «العربية» لرابعة ابتدائي

كشفت الدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج عن درس في منهج اللغة العربية الجديد للصف الرابع الابتدائي.. وكتبت في منشور لها: رسالة إلى الأبناء: التوعية ضد التحرش من كتاب اللغة العربية للصف الرابع.

ونص الدرس علي التالي:جسد كل منكم مميز وله خصوصية أنتم تشعرون بالأمان عندما نحضنكم بين أيدينا ونرفعكم عاليا في الهواء فتضحكون من قلوبكن هذه لمسات طيبة تشعر أجسامكم بالارتياح وعدم الخوف أما اللمسة التي تجعلكن تشعرون بعدم الارتياح أو بوجود شىء خاطئ يجب عليكم أن تخبرونا بها.