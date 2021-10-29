دراسة تؤكد أهمية تمارين القوة فى تقليل ضغط الدم

أكدت دراسة طبية جديدة، ُنشرت في عدد أكتوبر من مجلة"Hypertension Research "، على الدور الفعال الذي تلعبه تدريبات القوة، خاصة "تمارين المقاومة متساوية القياس (IRT)، في تقليل ارتفاع ضغط الدم.

وكشفت الدراسة، التي أجريت في جامعة "نيو ساوث ويلز" للطب والصحة في بريطانيا، على تأثير ضغط الدم على 1,13 مليار شخص حول العالم.. وفي 2019 تسبب ضغط الدم المرتفع في وفاة نحو 10,8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ليصبح في مقدمة عوامل الخطر الرئيسية للوفاة.

وقال الدكتور" هاريسون هانسفور"، أستاذ أمراض القلب في الجامعة: "بالنظر إلى تأثير هذا التحدي الصحي العالمي، هناك حاجة واضحة للحد من انتشار ارتفاع ضغط الدم، مع التوعية بضرورة ممارسة الرياضة كأحد الحلول الإستراتيجية للحد من هذه المشكلة الصحية الحيوية.. تمارين (IRT)، هو نوع من تمارين القوة، حيث تنتج العضلات القوة ولكن لا تطرأ تغيرات على طول العضلات.

وفي الدراسة الحالية، وجد الفريق البحثي أن (IRT)، كان آمنًا للغاية ويسبب تغيرات ذات مغزى في ضغط الدم، تقريبًا بقدر ما يتوقع رؤيته مع أدوية خفض ضغط الدم .. وأضاف الباحثون أن هذه النوعية من التدريبات تعد وسيلة فعالة، من حيث الوقت لخفض ضغط الدم.

وقال باحثون أمريكيون، في دراسة حديثة نُشرت فى مجلة (هايبر تنشن) "Hypertension" الطبية بعدد أكتوبر، إن كبار السن الذين يتناولون أدوية لخفض ضغط الدم والمعروف أنها تعبر الحاجز الدموي الدماغي، لديهم فرصة أفضل لاسترجاع للذاكرة بمرور الوقت، مقارنة بأولئك الذين يتناولون أنواعًا أخرى من الأدوية المعالجة.

وأضافت الدراسة أن ضغط الدم المرتفع يعد أحد العوامل الخطر الرئيسية للتدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن، وأن ما يقرب من نصف البالغين الأمريكيين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، تعد العقاقير المنتمية لفئات مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 (ARBs) وحاصرات قنوات الكالسيوم ومدرات البول، فئات مختلفة من الأدوية الخافضة لضغط الدم، تعمل كل فئة بطريقة مختلفة لخفض ضغط الدم، وبعضها يعبر الحاجز الدموي الدماغي؛ ما يؤثر على الوظيفة الإدراكية، وقد تم تقييم الأدوية، في الدراسة الحالية، من حيث تأثيرها على العديد من المجالات المعرفية، بما في ذلك الانتباه واللغة والذاكرة اللفظية والتعلم والتذكر.

وقد جمع الفريق البحثي بيانات لما يقرب من 12,900 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 سنة فأكثر، ووجدوا أن كبار السن الذين يتناولون أدوية خفض ضغط الدم التي تعبر الحاجز الدموي الدماغي يتمتعون بتذكر أفضل للذاكرة لمدة تصل إلى 3 سنوات من المتابعة.