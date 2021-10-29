الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: أمران خطيران أضرا بالخطاب الديني

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

ينطلق الموسم الثقافي الخامس للمجلس السبت 6 نوفمبر 2021م، في إطار دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف في بناء الوعي الرشيد المستنير.
ويناقش هذا الموسم الثقافي العديد من القضايا الدينية والثقافية والاجتماعية الهامة في إطار حوار ثقافي مفتوح يضم في كل لقاء نخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والكتاب والشباب والأئمة والواعظات.

ويتناول اللقاء الأول  موضوع في غاية الأهمية والدقة العلمية والفقهية، وهو تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها، مع التفرقة بين ما هو من تصرفات الحاكم، وما هو من اختصاصات القاضي، وما يدخل في دائرتي الإفتاء والوعظ.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هناك أمرين في  غاية الخطورة أضرا بالخطاب الديني الرشيد، هما الجهل والمتاجرة بالدين، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم، وأما الثاني فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة أو متاجرة بالدين.
ولفت إلى أن من أخطر القضايا التي لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر "تصرفات الحاكم" سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته ولو كان في عدل سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه).

وتابع: "أدرك علماؤنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم وما هو من اختصاص القاضي وما هو من اختصاص المفتي أو العالم ، فالتصرف من باب الفتوى يختلف عن التصرف من باب القضاء ، و تصرف كل منهما يختلف بالطبع عن تصرفات الحاكم ( الولاية العامة بما لها من خصوصيات التصرف المنضبط بقيد المصلحة )".

وزير الأوقاف الخطاب الدينى الجهل المتاجرة بالدين المجلس الاعلى للشئون الاسلامية وزارة الأوقاف بناء الوعي الرشيد المستنير

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وائل لطفي

عدو الفساد

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