السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة»: الوزارة ترعى حفل ملكات جمال القارات

حفل ملكات جمال القارات
حفل ملكات جمال القارات

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن رعاية الوزارة لحفل ملكات جمال القارات يأتي في إطار حرصها على الاستفادة من الفعاليات والأحداث المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، وإبراز المنتج السياحي الجديد المتكامل الذي تتبناه الدولة وتعمل على الترويج له والذي يجمع بين منتجات سياحية متعددة وهي السياحة الشاطئية والترفيهية والثقافية من خلال ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كافة المحافظات السياحية.

 

جاء ذلك على هامش حفل تتويج مسابقة ملكات جمال القارات "Miss Intercontinental 2021" في دورتها الـ٤٩، والتي تستضيفها الساحة الأمامية لمتحف شرم الشيخ، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. 

 

ويشارك في هذه المسابقة ٧٣ دولة من مختلف دول العالم، وينظمها أحد المستثمرين السياحيين.

 

جدير بالذكر أنه منذ يوم الأربعاء الماضي بدأ تسيير خط طيران جديد بين شرم الشيخ والأقصر بواقع رحلة واحدة أسبوعيا بسعر تذكرة موحد ذهاب وعودة شاملة الضرائب يبلغ ١٨٠٠ جنيه، وذلك حتى يتمكن السائحين خلال زيارتهم لمصر من زيارة مدينة شرم الشيخ/ بالإضافة إلى الاستمتاع بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية بمدينة الأقصر. 
 

وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الدور الذي قامت به وزارة الخارجية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا والسفارات المصرية بالخارج من خلال إبراز الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة المصرية، والتأكيد على أمن وأمان مصر كمقصد سياحي مما ساهم بقدر كبير في عودة السياحة لمصر مرة أخرى.

 

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة، أكد على الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري، خاصة منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020، واستعراض الحوافز التشجيعية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لدفع الحركة السياحية الوافدة إليها وتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحة العالمية على تنظيم مزيد من الرحلات الى المقصد السياحي المصري.

 

وتضمن العرض التقديمي مقاطع مختلفة من الأفلام الترويجية التي أطلقتها الوزارة، لافتة إلى أن مصر تعمل الآن على خلق منتج سياحي جديد متكامل يجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة ويعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر من خلال دمج منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية..

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وائل لطفي

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