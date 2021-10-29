الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع اللبنانى يؤكد أهمية التعاون بين الجيش واليونيفيل

وزير الدفاع اللبناني
وزير الدفاع اللبناني موريس سليم

شدد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، على أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني واليونيفيل كعامل رئيسي في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق، مؤكدًا الحرص على استمرار علاقة الثقة بين القوة الدولية والمجتمعات المحلية، مشددًا على أن التنسيق مع الجيش في جميع المهمات ضمانًا للتنفيذ السلس لعمليات القوة الدولية.
جاء خلال زيارته مركز قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة والعاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" في الناقورة، حيث كان في استقباله قائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول وعدد من كبار الضباط.
وبعد مراسم الاستقبال والتشريفات، عقد الوزير سليم، اجتماعًا مع الجنرال ديل كول جرى، خلاله بحث الأوضاع في الجنوب والتنسيق القائم مع الجيش اللبناني، واستمع إلى إيجاز عن عمل القوة الدولية والتحديات القائمة.
وأكد وزير الدفاع الوطني للجنرال ديل كول، أن لبنان يعوّل على استمرار قوة اليونيفيل في القيام بمهامها وفق تفويضها، وقال: "أنتم تلعبون دورًا رئيسيًا لضمان الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان وهو أمر نقدره كثيرًا من جانبنا، ونعتقد أنه ضروري في إطار الحفاظ على حقوقنا وسيادتنا في البحر والبر والجو. كما نؤكد احترامنا الكامل لكل ما يتعلق بالقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بكافة مندرجاته، وننبه  لخطورة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لهذا القرار ولسيادة لبنان التي تشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي وللسلام والأمن".
وجرى تبادل للدروع التقديرية بين الوزير سليم والجنرال ديل كول، كما دوّن الوزير سليم كلمة في السجل الذهبي.
بعد ذلك قام الوزير سليم والجنرال ديل كول بجولة في الطوافة العسكرية فوق الخط الأزرق.

بيروت اليونيفيل وزير الدفاع اللبناني لبنان

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عدو الفساد

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