الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يسجل 216 إصابة بكورونا و6 وفيات

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة ‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضًا من‭‭‭‭‬‬ 303 ‭‭‬‬‬‬ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 945720 حالة في المملكة.‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬
 وسجل المغرب 6 وفيات جديدة، مقارنة مع 7 أمس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 14660.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض لفيروس كورونا المستجد وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الصحة كورونا فيروس كورونا الصحة المغربية المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

السعودية تطلب من سفير لبنان مغادرة المملكة خلال 48 ساعة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الحكومة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

الأمن يكشف تطورات جديدة فى قضية «اللص الغبى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: هزات سياسية

إسرائيل تطرح مناقصة لتسويق 1000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل مواطنين عند المقبرة اليوسفية بالقدس القديمة