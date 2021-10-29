مصطفى خاطر يكشف تفاصيل فيلم «مربع برمودا»

أوشك النجم مصطفى خاطر، على الانتهاء من تصوير فيلم "مربع برمودا" الذى يصور مشاهده الأخيرة هذه الأيام، ويجسد خاطر في الفيلم شخصية فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة وتمر الشخصية بعدد من التحولات.

وقال مصطفي خاطر في تصريحات لـ“الدستور” إن اسم الفيلم “مربع برمودا”، له علاقة بأبطال الفيلم عن 4 أشخاص في الفيلم مرتبط مصيرهم ببعضهم البعض، مشيراً إلى أن الفيلم يأخذ الطابع الكوميدي ولكن في رسائل معينة يقدمها الفيلم .

وأضاف خاطر، أنه لا ينافس الفنان عمرو عبدالجليل من خلال الكوميديا، ولكن جميعنا فريق عمل واحد نهدف إلى إسعاد الجمهور.

"مربع برمودا" من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ومن المقررعرضه آخرالعام، ويظهر فيه خاطر وعمرو عبد الجليل بلوك وشكل جديد، حيث يظهر الأول بشعر مسبسب، والثانى أصلع.

وكانت آخر أعمال مصطفى خاطر فيلم "العارف" من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم و محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

أما الفنان عمرو عبدالجليل بطل فيلم "مربع برمودا"، فيواصل تصوير مشاهده في الفيلم الجديد "فيلم تجاري" سيناريو وحوار زين العابدين خيري، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين، منهم حمدي الميرغني وياسر الطوبجي وعمرو عبدالعزيز وفرح يوسف ومحسن منصور وغيرهم.

وتدور الأحداث حول عالم السينما وكواليس صناعة الأفلام بشكل كوميدي فانتازي، حيث تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكة أثناء عملية التصوير ما بين المخرج والمنتج ومدير التصوير والممثلين، حتى ينتهي الفيلم بشكل غير متوقع.