الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكم بالسجن ٢٠ عامًا على مساعد زعيمة ميانمار المعزولة

مساعد زعيمة ميانمار
مساعد زعيمة ميانمار المعزولة

أعلن القضاء التابع للمجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار، بالحكم على أحد أقرب مساعدي الزعيمة المدنية المعزولة أونغ سان سو تشي اليوم، بالسجن 20 عامًا، بعد إدانته بتهمة الخيانة، حسبما أكد محاميه.


ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، فقد تشهد ميانمار اضطرابات منذ انقلاب الأول من فبراير العسكري، إذ خرجت احتجاجات واسعة ضد المجموعة العسكرية الحاكمة، وقُتِل أكثر من 1100 على أيدي قوات الأمن، وفق مجموعة رصد محلية.
وقال المحامي مين ثوين إن حُكم على ووهين هتين بالسجن 20 عامًا بموجب البند 124 - أ في محكمة خاصة، مضيفًا أنه سيقدم استئنافًا ضد الحكم.

والبرلماني السابق هو أول عضو رفيع في «الرابطة الوطنية للديمقراطية»، حزب سو تشي، الذي تصدر محكمة تابعة للمجموعة العسكرية حكمًا عليه عقب مقاضاته.
وأمضى هذا السجين السياسي البالغ 80 عامًا فترات مطولة في الاعتقال على خلفية دعواته المناهضة للحكم العسكري. ويعد اليد اليمنى لسو تشي، وكثيرًا ما سعت وسائل إعلام دولية ومحلية للتواصل معه لمعرفة مواقف الحاكمة الفعلية لميانمار.

القضاء ميانا ‌قاعة‌ ‌الحكمة‌ السج احد مساعديه

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

السعودية تطلب من سفير لبنان مغادرة المملكة خلال 48 ساعة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الحكومة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

الأمن يكشف تطورات جديدة فى قضية «اللص الغبى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: هزات سياسية

إسرائيل تطرح مناقصة لتسويق 1000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل مواطنين عند المقبرة اليوسفية بالقدس القديمة