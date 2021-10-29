الحكم بالسجن ٢٠ عامًا على مساعد زعيمة ميانمار المعزولة

أعلن القضاء التابع للمجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار، بالحكم على أحد أقرب مساعدي الزعيمة المدنية المعزولة أونغ سان سو تشي اليوم، بالسجن 20 عامًا، بعد إدانته بتهمة الخيانة، حسبما أكد محاميه.



ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، فقد تشهد ميانمار اضطرابات منذ انقلاب الأول من فبراير العسكري، إذ خرجت احتجاجات واسعة ضد المجموعة العسكرية الحاكمة، وقُتِل أكثر من 1100 على أيدي قوات الأمن، وفق مجموعة رصد محلية.

وقال المحامي مين ثوين إن حُكم على ووهين هتين بالسجن 20 عامًا بموجب البند 124 - أ في محكمة خاصة، مضيفًا أنه سيقدم استئنافًا ضد الحكم.

والبرلماني السابق هو أول عضو رفيع في «الرابطة الوطنية للديمقراطية»، حزب سو تشي، الذي تصدر محكمة تابعة للمجموعة العسكرية حكمًا عليه عقب مقاضاته.

وأمضى هذا السجين السياسي البالغ 80 عامًا فترات مطولة في الاعتقال على خلفية دعواته المناهضة للحكم العسكري. ويعد اليد اليمنى لسو تشي، وكثيرًا ما سعت وسائل إعلام دولية ومحلية للتواصل معه لمعرفة مواقف الحاكمة الفعلية لميانمار.