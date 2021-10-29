حصاد القوى العاملة.. توفير 237 فرصة عمل ببدر.. وتوزيع 2307 بوليصات تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم، عدد من الأحداث، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، وفرت 237 فرصة عمل على 15 مهنة بـ 4 شركات ومصانع القطاع الخاص بمدينة بدر، بمرتبات تتراوح ما بين 2500 و 7000 جنيه، بجانب بعض المزايا الأخري، لشغلها خلالها الأسبوع الجاري، فى إطار الإسهام في خفض معدلات البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

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كما أشار الوزير، إلى أن اللجنة الاستشارية لإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، قامت بتوزيع 2307 بوليصات تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وسلمت 72 كارنية مميكن، بحضور العمال وممثلي 20 شركة مقاولات.

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كما أعلن وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، 459 شابًا، بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ عدد المسجلين 1502 راغب عمل، فضلًا عن إسقاط 1095 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

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ومن جانبه قال محمد عبد الوهاب، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، إن المديرية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي، بصرف 125 ألف جنيه لـ53 عاملًا غير منتظم (رعاية اجتماعية)، و71 ألفًا و519 جنيه رعاية صحية لـ30 عاملًا، ليصل إجمالى ما تم صرفه 196 ألفًا و519 جنيه لـ87 عاملًا من المسجلين بالمديرية.

وأوضح مدير المديرية، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 234 منشأة (دوري نهاري)، وعمل 16 حملة نهارية تفتيش شامل (نهارية وليلية) على 171 منشأة أخرى، وبحث 5 شكاوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية، فقد قامت بالتفتيش على 62 منشأة، وإعادة التفتيش على 81 منشأة أخرى.

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