السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التحفظ على 18 طن دقيق فى حملات تموينية بالجيزة

الدقيق المدعم
الدقيق المدعم

شنت  مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، حملة رقابية موسعة، برئاسة المهندسة هالة غريب، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، على منطقة اأبو غالب التابعة لمنشأة القناطر، للتأكد من عدم التلاعب بالسلع المدعومة، وخاصة سلع الدقيق البلدي، واستخراج 82 % المخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي فئه 5 قروش، وعدم تجميع كميات كبيرة من الدقيق المدعوم تمهيدًا لتهريبه إلى السوق السوداء أو إعادة تعبئته  في أجولة دقيق أخرى ليتم بيعه على أنه دقيق فاخر استخراج 72 %.

وأكدت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنها تلقت معلومات بتفاصيل كاملة  بوجود مخزن كبير للجملة  يقوم بتخزين كميات كبيرة من الدقيق استخراج 82 % لإعادة تعبئتها من جديد  في أجولة ويتم بيعه على أنه دقيق استخراج 72 %، أو دقيق فاخر للاستفادة بفارق الأسعار وجني أرباح طائلهة بدون شرعية أو قانونية.

وقالت إنه تم تشكيل فريق عمل رقابي مكثف من رئيس الرقابة التموينية، ومفتشي الرقابة التموينية،  للوصول إلى هذه المنطقة، وخاصة أنها منطقه جبلية و صحراويهة، مؤكدة على أن فريق العمل الرقابي  يضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بالدعم، وتضييق الخناق عليهم بضبطهم وتقديمهم إلى المسائلة القانونية، وتحرير محاضر لهم وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضافت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن الحملة الرقابية الموسعة تمكنت من ضبط 360 جوالًا  دقيقًا استخراج 82%، و كل جوال دقيق زنة 50 كيلو، لتصل إجمالي حجم الكميات المضبوطة نحو  18 طن دقيق استخراج 82%، يتم إعادته ليطرح على أنه دقيق 72%، للاستفادة بفارق الأسعار، وتم التحفظ على الكمية  بالكامل، و وتحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة، وننتظر حاليًا قرار النيابة العامة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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