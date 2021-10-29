«الصحة» توضح أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن هناك أعراضا للإصابة بالسكتة الدماغية يجب على المواطنين معرفتها.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه الأعراض تشمل ضعفا مفاجئًا في الذراع أو الساق أو الوجه، وصعوبة في المشي أو شعور بالدوخة وفقدان التوازن، وصعوبة في الرؤية بعين واحدة أو كلتا العينين، وصعوبة في الكلام أو الفهم والشعور بصداع شديد.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين عند الشعور بتلك الأعراض بالكشف سريعا واستشارة الطبيب لحماية أنفسهم من مضاعفات السكتة الدماغية.