الطريقة الكسنزانية تعلن تنظيم «ملتقى علماء التصوف» الأسبوع المقبل

أعلنت الطريقة الكسنزانية بالعراق تنظيم ملتقى علماء التصوف بالعراق والعالم، عبر الفضاء الإلكتروني، حيث تقام الفعاليات الأسبوع القادم عبر نظام «آون لآين» بمشاركة عدد من العلماء والباحثين والشيوخ المهتمين بالتصوف الإسلامي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الطريقة الكسنزانية لتدشين مركز التصوف العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت اللجنة الإعلامية بالطريقة الكسنزانية، إن الهدف من الملتقيات التي تدشنها الطريقة هو نشر التصوف الإسلامي الصحيح بين الناس من خلال البحث والتدقيق وتعريف الناس بحقيقة التصوف كمنهج إسلامي معتدل يرفض التطرف والتشدد الموجود عند التنظيمات والتيارات الأخرى، وكذلك دعوة الناس إلى أتباع المنهج الإسلامي المعتدل الذي يرفض الضلالة والانحراف والإرهاب.