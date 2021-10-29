الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الطريقة الكسنزانية تعلن تنظيم «ملتقى علماء التصوف» الأسبوع المقبل

الطريقة الكسنزانية
الطريقة الكسنزانية بالعراق

أعلنت الطريقة الكسنزانية بالعراق تنظيم ملتقى علماء التصوف بالعراق والعالم، عبر الفضاء الإلكتروني، حيث تقام الفعاليات الأسبوع القادم عبر نظام «آون لآين» بمشاركة عدد من العلماء والباحثين والشيوخ المهتمين بالتصوف الإسلامي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الطريقة الكسنزانية لتدشين مركز التصوف العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت اللجنة الإعلامية بالطريقة الكسنزانية، إن الهدف من الملتقيات التي تدشنها الطريقة هو نشر التصوف الإسلامي الصحيح بين الناس من خلال البحث والتدقيق وتعريف الناس بحقيقة التصوف كمنهج إسلامي معتدل يرفض التطرف والتشدد الموجود عند التنظيمات والتيارات الأخرى، وكذلك دعوة الناس إلى أتباع المنهج الإسلامي المعتدل الذي يرفض الضلالة والانحراف والإرهاب. 

الطريقة الكسنزانية تعلن تنظيم ملتقى علماء التصوف

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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