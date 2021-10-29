الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عقب انفصالها عن زين مالك.. محطات فى حياة جيجى حديد

جيجي حديد وزين مالك
جيجي حديد وزين مالك

انفصلت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد عن والد ابنتها المغني البريطاني من أصل باكستاني زين مالك، بعد خلاف بين الأخير ووالدة جيجي «يولاندا» وضربها بحسب موقع «TMZ».

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن بيلا وأنور وهما شقيقا جيجي حديد، ألغيا متابعتهما لزين مالك عبر تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» بسبب تلك الأزمة.

 

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن جيجي حديد في سياق السطور التالية:

حياتها

جيجي حديد اسمها الحقيقي جيلينا نورا حديد، واسم الشهرة الخاص بها هي جيجي حديد، فهي من مواليد 23 أبريل 1995، أي تبلغ من العمر 25 عامًا، انتمت في ميلادها لولاية لوس أنجلوس، لأب يعمل مطور العقارات محمد حديد، ووالدتها هي العارضة السابقة يولندا حديد، وهي الأخت الكبرى لـ2 من أشقائها.

وكشفت حديد في عام 2014 عن أنها تم تشخيصها بمرض هاشيموتو، وتكرر هذا في عام 2016، لتؤكد إصابتها بهذا المرض بشكل رسمي من خلال وسائل الإعلام والصحف.

 

عارضة الأزياء جيجي حديد

دخلت جيجي حديد عالم الأزياء عام 2013 بعد المدرسة الثانوية للتركيز على دراستها وحياتها كعارضة أزياء، فانتقلت لولاية نيويورك، وتركت دراسة علم النفس الجنائي في ذا نيو سكول بداية من خريف 2013، من أجل التركيز على مهنتها كعارضة أزياء.

وفي نوفمبر 2014، دخلت حديد لأول مرة في قائمة أعلى 50 عارضة في ترتيب Models.com، في عام 2016، فازت بلقب أفضل عارضة أزياء عالمية لهذا العام من قبل مجلس الأزياء البريطاني في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية.

 

قصة حبها لزين مالك

زين مالك وجيجي حديد استقبلا أول أبنائهما "خاي" في 2020، وبدأت قصة الحب بينهما في بداية عام 2015 في هوليوود بعد انتهاء حفل توزيع جوائز 2015 American Music Awards"، وكانت تبلغ من العمر 20 عامًا حينها.

 

وانفصل كل من عارضة الأزياء جيجي حديد والفنان زين مالك عدة مرات أولاها عام 2018، ثم عادا مرة أخرى قبل أن ينفصلا بشكل نهائي في عام 2019، وفق إعلانهما الأمر رسميًا، وعادا مرة أخرى ليستقبلا أول أبنائهما "خاي" في 2020، وانفصلا بشكل نهائي هذه الأيام.

عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد انفصلت زوجها زين مالك عارضة الأزياء جيجي حديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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