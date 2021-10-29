«البيئة» تنظم أول سباق أخضر بالإسكندرية للتوعية بمخاطر المخلفات البلاستيكية

إستكمالا للحملة الرئاسية لنشر الوعى البيئى "اتحضر للأخضر" .... وبالتعاون مع مؤسسة سيتى ماراثون

في إطار الحملة الرئاسية لنشر الوعي البيئي "اتحضر للأخضر"، نظمت وزارة البيئة اليوم، ماراثون بيئيًا لسباق الجري بالإسكندرية، بهدف التوعية بمخاطر المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام وكيفية الحد منها، وذلك من خلال الفرع الإقليمي للوزارة بالإسكندرية، وبالتعاون مع شباب مؤسسة "سيتي ماراثون"، وجمعية "بانلاستيك"، ومحافظة ومديرية أمن الإسكندرية، حيث شارك في الماراثون ١٠٠٠ شاب من شباب الجامعات والعديد من النشطاء في مجال البيئة.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بذلك الماراثون، موجهة الشكر للمشاركين، على سعيهم لأداء دور اجتماعي مهم من شأنه حماية البيئة، والذي يدل على وعي الشباب بالأخطار التي تهدد البيئة، آملة أن تزداد تلك المبادرات الشبابية في المستقبل لما لهم من قدرة كبيرة على إقناع وجذب فئات عديدة في المجتمع لتبني السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى تنظيم الوزارة العديد من الفعاليات في مجال الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام مثل؛ الأكياس البلاستيكية، وزجاجات المياه المعدنية، وزجاجات المشروبات الغازية وغيرها، حيث يعد هذا النوع من المخلفات من أخطر أنواع المخلفات الصلبة لصعوبة تحللها ووجودها في البيئات المختلفة لمئات السنين محدثة آثارًا بيئية سلبية متنوعة، كما يؤدي وصولها للبحار إلى حدوث خلل بالغ في التنوع البيولوجي والكائنات البحرية.

وتضمنت فعاليات الماراثون، ممارسة رياضة الجري على كورنيش الإسكندرية لمسافة ٥ كيلومترات من منطقة مكتبة الإسكندرية وحتى منطقة سبورتنج، وتم خلاله توزيع عبوات زجاجية متعددة الاستخدام لتعبئة مياه الشرب على المشاركين، وذلك حرصًا على أن يكون الماراثون صديقًا للبيئة وخاليًا من مصادر التلوث البلاستيكي.

وتأتي تلك الأنشطة في إطار تنفيذ الوزارة الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى تنفيذ عدد من البرامج للسيطرة على هذا النوع من المخلفات والحد منها، ونظرًا لدور مصر الإقليمي كعضو مؤثر مع دول حوض البحر المتوسط لمكافحة التلوث البحري.