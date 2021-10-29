ماليزيا تدين خطة إسرائيل لتوسعة المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية

أدانت ماليزيا- بشدة- قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخير ببناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقال وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبدالله، في بيانٍ أوردته وكالة "برناما" الماليزية، اليوم الجمعة، إن التوسع المستمر للمستوطنات غير القانونية، يعني مصادرة المزيد من الأراضي والممتلكات التابعة للفلسطينيين حقوقيًا.

وأكد أن هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي بموجب اتفاقية "جنيف" الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب، الصادرة في 12 أغسطس 1949، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 2334 لعام 2016.