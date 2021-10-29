الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا تدين خطة إسرائيل لتوسعة المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية

الاحتلال
الاحتلال

أدانت ماليزيا- بشدة- قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخير ببناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقال وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبدالله، في بيانٍ أوردته وكالة "برناما" الماليزية، اليوم الجمعة، إن التوسع المستمر للمستوطنات غير القانونية، يعني مصادرة المزيد من الأراضي والممتلكات التابعة للفلسطينيين حقوقيًا.

وأكد أن هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي بموجب اتفاقية "جنيف" الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب، الصادرة في 12 أغسطس 1949، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 2334 لعام 2016.

الأراضي الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي ماليزيا لفلسطينيين جنيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الحكومة

لماذا يجب أن يحصل الأطفال على لقاح الإنفلونزا قبل انتهاء 2021؟

بعد انفصاله عن جيجى حديد لضرب والدتها.. مَن هو الفنان زين مالك؟

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

قصة حب انتهت بفيديو فاضح.. تفاصيل إحالة شابين فى الدقهلية للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصة لتسويق 1000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل مواطنين عند المقبرة اليوسفية بالقدس القديمة

«إسرائيل بالعربية» توضح «سوء الفهم» حول أزمة أرشيف «الأهرام»