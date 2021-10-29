الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب «توك توك» ببني سويف

انقلاب توك توك
انقلاب توك توك

أُصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب "توك توك" على الطريق الدائري بمدينة أهناسيا غرب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من الشرطة، يفيد بوقوع حادث انقلاب "توك توك"، على الطريق الدائري بمدينة أهناسيا غرب المحافظة، ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين، حيث تبين أن المصابين وهم؛ مصطفى رجب سامي، (9 سنوات) مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وعبدالرحمن رفعت محمد (18 سنة) مصابًا باشتباه كسر بالساق اليُمنى، وأحمد رجب (18 سنة) مصابًا  كسر بالساق اليُمني.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بني سويف توك توك المستشفى أمن بني سويف الفحوصات الطبية

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