الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مجازاة 21 موظفًا وإحالة 115 آخرين للتحقيق في مركزين بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة للانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، والتزام العاملين بالقواعد المنظمة، ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 

ونفذت أمس الخميس الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية، أسفرت عن إحالة ١١٥ من العاملين بالوحدة المحلية بدمنهور، للتحقيق في تركهم العمل في أوقات العمل الرسمية وتغيبهم بدون أي سند قانوني.

كما تم مجازاة ٢١ من العاملين بالوحده المحليه بالخصم والإنذار لتقاعسهم عن أداء المهام الوظيفية المكلفين بها والخروج على مقتضى الواجب الوظيفى، وبمركز ومدينة شبراخيت تم إحالة ١٩ من العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.

 

البحيرة القمامة محافظ البحيرة حوش عيسى الإجراءات القانونية المصالح الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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