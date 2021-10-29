«تموين الإسكندرية» يضبط 85 مخالفة في حملات على الأسواق والمخابز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، حملات مكثفة بناءً على تعليمات من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، بتشديد الرقابة على المخابز و الأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام و ضبط الأسواق.

ونفذت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة جمال عمار مدير الإدارة عدة حملات، أسفرت عن تحرير 85 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 21 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

فيما قامت إدارة تموين العجمى بحملات بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 17 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضر حيازة 10 أسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص من الجهات المختصة، و 21 محضر عدم حمل شهادات صحية، و 21 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمنشآت بدون ترخيص، و5 محاضر استخدام مطبوعات لتغليف المواد الغذائية بالأسواق، و 5 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة، و محضر إعدام مضبوطات.



و من ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 41 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 13 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و 20 محضر عدم حمل شهادات صحية، و20 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمطحن مخالف مخالف، ومحضر لمجمع استهلاكي مخالف، محضر لمنفذ جمعيتي مخالف، محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، محضري أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

كذلك قامت إدارة تموين شرق، بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها، 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 17 محضر عدم حمل شهادات صحية، و 19 محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالأسواق، و محضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص، و محضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.