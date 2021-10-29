الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تموين الإسكندرية» يضبط 85 مخالفة في حملات على الأسواق والمخابز

حملات تموينية بالإسكندرية
حملات تموينية بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، حملات مكثفة بناءً على تعليمات من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، بتشديد الرقابة على المخابز و الأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام و ضبط الأسواق.
 ونفذت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة جمال عمار مدير الإدارة عدة حملات، أسفرت عن تحرير 85 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 21 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

فيما قامت إدارة تموين العجمى بحملات بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 17 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضر حيازة 10 أسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص من الجهات المختصة، و 21 محضر عدم حمل شهادات صحية، و 21 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمنشآت بدون ترخيص، و5 محاضر استخدام مطبوعات لتغليف المواد الغذائية بالأسواق، و 5 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة، و محضر إعدام مضبوطات.


و من ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 41 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 13 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و 20 محضر عدم حمل شهادات صحية، و20 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمطحن مخالف مخالف، ومحضر لمجمع استهلاكي مخالف، محضر لمنفذ جمعيتي مخالف، محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، محضري أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

كذلك قامت إدارة تموين شرق، بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها، 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 17 محضر عدم حمل شهادات صحية، و 19 محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالأسواق، و محضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص، و محضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

مديرية التموين الإسكندرية ضبط الأسواق المخابز إدارة الرقابة التموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة شاب داخل شقته بالمرج

أول تعليق لـ مرتضى منصور على شائعة وفاته (فيديو)

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

الزمالك وأشيمبونج.. تطورات جديدة تنهي الأزمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل مواطنين عند المقبرة اليوسفية بالقدس القديمة

«إسرائيل بالعربية» توضح «سوء الفهم» حول أزمة أرشيف «الأهرام»

الاتحاد الأوروبى يعلق على إدراج الاحتلال 6 منظمات فلسطينية فى قائمة الإرهاب