اختر اللون الملائم.. نصائح لاختيار ملابس الجينز الخاصة بالرجال (صور)

يتمتع الجينز بالقدرة على الصمود عبر السنوات دون أن يتعرض للتجاعيد و في كل موسم أزياء يعيد المصممون تصميم هذا النسيج القطني المنسوج لإضفاء لمستهم الخاصة وإعطائه شكل أزياء مختلفة.

ونعرض لكم فيما يلي بعض النصائح لتنسيق ملابس الجينز الخاصة بالرجال:

زي جينز مع جيوب



يجب أن تحتوي سترة الدنيم المثالية على جيوب فأنت بلا ترغب في وضع يدك مكان جيبك ولا تجد جيب خاص بك، لذلك ابحث عن العلامات التجارية التي تقدم سترة الدنيم بجيوب، وفقا لموقع vogue.

وفيما يخص الجاكيت فإن جيوب الصدر وأزرار الإغلاق هي الشكل المثالي للجاكيت الكلاسيكي ولكنك سترى أحيانًا سترات من الدنيم الجينز بدون جيوب على الصدر ، أو تحتوي على سحاب للإغلاق، وبإمكانك الإختيار بينها وبين جاكيت الجيمو الكلاسيكي ذات الجيوب القابلة للطي وأزرار الإغلاق المعدنية.



ما لون سترة الجينز التي يجب أن تحصل عليها؟

الجينز الأزرق المتوسط: اختر جاكيت جينز أزرق متوسطًا متعدد الاستخدامات كما أن اللون الأزرق المتوسط لا يكون ​​فاتحًا جدًا بالنسبة إلى الخريف، ولا يكون داكنًا جدًا عندما يصبح الطقس دافئًا، مما يجعله الظل المثالي على مدار العام.

اللون النيلي: اللون النيلي الداكن خيار أخر ممتاز وغالبا ما يأتي هذا اللون من الجينز الخام.

الجينز الأزرق خيار الربيع والصيف: الجينز الأزرق عندما يصبح الطقس أكثر دفئًا ستفضل سترة الدنيم ذات اللون الفاتح ، خاصةً عند إقرانها بنطلون جينز أبيض.

الألوان المتعددة : اختر اللون الأبيض أو البيج وهي الألوان المثالية للطقس الحار.

اللون الخوخي والأرجواني: يركز ربيع وصيف 2022على ظلال الباستيل المليئة بالألوان الفاتحة بين الوردي الخوخى والسكرى والأرجواني أو حتى الأزرق السماوى.



تنسيق الجينز مع قطع الملابس الأخري



فم بتنسيق ملابس الجينز مع المعطف المثالي.



الجينز مع الجلد



الجينز مع الجلد مادتان متعارضتان لكن أساسيتان هذا الموسم.

الجينز المصور

تعود سترة الجينز المغطاة برسوم توضيحية، المقتبسة من الثمانينات للظهور مرة آخرى هذا العام.