الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

اختر اللون الملائم.. نصائح لاختيار ملابس الجينز الخاصة بالرجال (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتمتع الجينز بالقدرة على الصمود عبر السنوات دون أن يتعرض للتجاعيد و في كل موسم  أزياء يعيد المصممون تصميم هذا النسيج القطني المنسوج لإضفاء لمستهم الخاصة وإعطائه شكل أزياء مختلفة.

ونعرض لكم فيما يلي بعض النصائح لتنسيق ملابس الجينز الخاصة بالرجال:

زي جينز مع جيوب 


يجب أن تحتوي سترة الدنيم المثالية على جيوب فأنت بلا ترغب في وضع يدك مكان جيبك ولا تجد جيب خاص بك، لذلك  ابحث عن العلامات التجارية التي تقدم سترة الدنيم بجيوب، وفقا لموقع vogue.

وفيما يخص الجاكيت فإن جيوب  الصدر وأزرار الإغلاق هي الشكل المثالي للجاكيت الكلاسيكي ولكنك سترى أحيانًا سترات من الدنيم الجينز بدون جيوب على الصدر ، أو تحتوي على سحاب للإغلاق، وبإمكانك الإختيار بينها وبين جاكيت الجيمو الكلاسيكي ذات الجيوب القابلة للطي وأزرار الإغلاق المعدنية.

لون مختلف يغسل السترات الدنيم


ما لون سترة الجينز  التي يجب أن تحصل عليها؟

الجينز الأزرق المتوسط: اختر جاكيت جينز  أزرق متوسطًا متعدد الاستخدامات كما أن اللون الأزرق المتوسط لا يكون ​​فاتحًا جدًا بالنسبة إلى الخريف، ولا يكون داكنًا جدًا عندما يصبح الطقس دافئًا، مما يجعله الظل المثالي على مدار العام.

اللون النيلي: اللون النيلي الداكن خيار أخر ممتاز وغالبا ما يأتي هذا اللون من الجينز الخام.
الجينز الأزرق خيار الربيع والصيف: الجينز الأزرق عندما يصبح الطقس أكثر دفئًا ستفضل سترة الدنيم ذات اللون الفاتح ، خاصةً عند إقرانها بنطلون جينز أبيض. 

الرجال يرتدون سترات الدنيم البيضاء والرمادية والسوداء

الألوان المتعددة : اختر اللون الأبيض أو البيج وهي الألوان المثالية للطقس الحار.

4. يجرؤ على تلوين

اللون الخوخي والأرجواني: يركز ربيع وصيف 2022على ظلال الباستيل المليئة بالألوان الفاتحة بين الوردي الخوخى والسكرى والأرجواني  أو حتى الأزرق السماوى.

5. التصفيف


تنسيق الجينز مع قطع الملابس الأخري

 
فم بتنسيق ملابس الجينز مع المعطف المثالي.

 

6. الجينز الجلدي


الجينز مع الجلد


الجينز مع الجلد مادتان متعارضتان لكن أساسيتان هذا الموسم.

7. توضيح الدنيم

الجينز المصور 

تعود سترة الجينز المغطاة برسوم توضيحية، المقتبسة من الثمانينات للظهور مرة آخرى هذا العام.

ملابس الجينز موضة الخريف سترات الجينز بنطالون الجين ازياء رجالي تنسيق ملابس الجينز

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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