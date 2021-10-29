أبرزهم الأمير تشارلز وميجان ماركل.. أفراد بالعائلة المالكة تزوجوا مرتين

حتى وقت قريب كان من النادر أن يتزوج أفراد العائلة المالكة في بريطانيا مرة أخرى، ولكن الأن أصبح العديد منهم يتزوج مره أخرى، ويُعتقد أن هذا يرجع إلى ارتباط أفراد العائلة المالكة ارتباطًا وثيقًا بكنيسة إنجلترا، والتي بدأت في السماح للمطلقات الملكيات بالزواج مرة أخرى بينما كان أزواجهم السابقون على قيد الحياة في عام 2002.

ونعرض لكم فيما يلي أبرز أفراد العائلة المالكة الذين تزوجوا مره أخرى.

الأمير تشارلز أمير ويلز



كان الأمير تشارلز أول وريث يحصل على الطلاق في عام 1996، بعد انفصال أربع سنوات عن ديانا سبنسر، قبل أن يتوصل الزوجان إلى اتفاق نهائي للطلاق، وبعد عام في 1997، لقيت الأميرة ديانا مصرعها في حادث سيارة في باريس، هذا يعني أن قيود كنيسة إنجلترا في الزواج مرة أخرى لم تنطبق على الأمير تشارلز، على الرغم من أنه حصل على مباركة رسمية للزواج من كاميلا باركر بولز في عام 2005 - عند تمرير القانون في عام 2002، وفقا لموقع hello.

كاميلا باركر بولز دوقة كورنوال



كانت كاميلا باركر بولز أيضًا مطلقة وقت زواجها من الأمير تشارلز، حيث تزوجت سابقًا من قائد الجيش البريطاني أندرو باركر بولز في عام 1973، وأنجبت منه طفلين هما ابنها توم في عام 1974 وابنتها لورا في عام 1978، وبعدها انفصل الزوجان في عام 1995.

الأميرة آن



الأميرة آن هي الطفلة الثانية والحفيدة الوحيدة لملكة بريطانيا، وانفصلت عن زوجها الكابتن مارك فيليبس في عام 1992، وجاء الطلاق بعد انفصال دام 3 سنوات، وتزوجت الأميرة آن مرة أخرى من زوجها الحالي تيموثي لورانس، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتزوج فيها ابن لملك بريطاني بعد الطلاق ويتحدى الكنيسة الإنجليزية لأن قانون 2002 لم يؤتي ثماره بعد.

الأمير يواكيم من الدنمارك



تزوج الأمير يواكيم من الكونتيسة ألكسندرا في عام 1995 لكن الزوجين انفصلا في عام 2005 بعد ما يقرب من عشر سنوات من الزواج، ولديهما ولدان معًا هما الأمير نيكولاي والأمير فيليكس، وتزوج يواكيم مرة أخري من ماري كافاليير في عام 2008.

كارولين أميرة هانوفر



تزوجت كارولين أميرة هانوفر، وأميرة موناكو السابقة، ثلاث زيجات، حيث تزوجت لأول مرة من المصرفي فيليب جونوت في عام 1978 في القصر الملكي في موناكو، وانفصلت عنه عام 1982، وفي عام 1983 أقامت كارولين حفل زفاف ثانٍ مع رجل الأعمال الإيطالي ستيفانو كاسيراجي وانتهى هذا الزواج عندما قُتل ستيفانو بشكل مأساوي في عام 1990 بعد قلب زورقه السريع في سباق بطولة العالم.

وزوجها الثالث الحالي الأمير إرنست أغسطس من هانوفر في عام 1999 ويبدو أنهما منفصلان بشكل غير رسمي الأن.

الأميرة ستيفاني أميرة موناكو



تزوجت الأميرة ستيفاني أميرة موناكو من زوجها الأول، الحارس الشخصي السابق ووالد اثنين من أطفالها هم دانيال دوكروت في عام 1995، وانفصلا بعد عام بعد أن نشر المصورون مقاطع فيديو لزوجها وهو يخونها.

وفي وقت لاحق، تزوجت الأميرة ستيفاني سرا من لاعب السيرك Adans Lopez Peres، الذي يصغرها بعشر سنوات في عام 2003، وانتهى هذا الزواج أيضًا في عام 2004.

ميغجن ماركل دوقة ساسكس



على الرغم من أنها ليست ملكية الأصول، إلا أن زواج ميجان ماركل من الأمير هاري في عام 2018 لم يكن الأول لها أيضًا، حيث كانت الممثلة الأمريكية في السابق في زواج لمدة عامين مع المنتج تريفور إنجلسون وانتهى في عام 2013.