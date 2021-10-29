«السياحة والآثار» تبحث خطط الترويج للمتحف المصري الكبير

ترأس الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، لمناقشة عدد من الموضوعات في إطار استعدادات الانتهاء من مشروع المتحف المصري الكبير تمهيداً لافتتاحه، ومنها مناقشة عدد من مقترحات الخطط الترويجية له خلال الفترة المقبلة، وقترح تنظيم فعالية كبرى للترويج له ولمنطقة أهرامات الجيزة مع بدء العام الجديد.

وأحاط اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، المجلس بآخر مستجدات وتطورات الأعمال بالمتحف والموقف التنفيذي للأعمال الهندسية وما آلت إليه نسب الإنجاز في مشروع المتحف المصري الكبير.

كما استعرض مفتاح مستجدات الأعمال بمتحف مراكب خوفو بالمتحف المصري الكبير، حيث تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني بنسبة 100%، وجارى البدء في أعمال التشطيبات.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ اللازم نحو التأكد من إزالة المبني القديم للمركب بمنطقة أهرامات الجيزة بالكامل والذي كان يشوه المنظر الجمالي للهرم الأكبر خوفو.

كما تم التطرق خلال الاجتماع لبعض الخطط التنفيذية المقدمة من مشغل الخدمات لاستغلال الفراغات.

وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة سابقاً للانتهاء من كافة المناطق داخل المتحف، بالإضافة إلى أنه تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي وتقدم الأعمال بالعمل الأثري بالمتحف وأساليب العرض المتحفي لقاعات العرض.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد الهيكل التنظيمي للمتحف، بالإضافة إلى إحاطة المجلس بموقف إعداد اللوائح التنظيمية للمتحف، وخطة نقل الآثار الثقيلة، وكذلك مستجدات تنفيذ العقد مع شركة تشغيل خدمات المتحف.

يشار إلى أن المتحف المصري الكبير من أهم المشروعات الأثرية التى تعمل عليها وزارة السياحة والآثار، وسيكون المتحف واحد من أهم المتاحف التى تضاف إلى رصيد مصر الآثري.