درع «العمل العربية» للسيسي وتعيين آلاف الشباب.. «القوى العاملة» في أسبوع

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري- منها وزير القوى العاملة يشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ويلتقي الجالية المصرية بقطر، كما يلتقي وزراء العمل الأشقاء العراقي والقطري ورئيس غرفة صناعة قطر على هامش اجتماعات المجلس، ويتسلم درع منظمة العمل العربية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعيين 18 الفاً و981 شابا في 5 محافظات ،و تحويل 2.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث غادر وزير القوى العاملة محمد سعفان القاهرة، متوجها للعاصمة القطرية الدوحة علي رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية الأول، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، وذلك بعد اختتام أعمال الدورة ٤٧ لمؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة الشهر الماضي، وحظي برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلمته للمؤتمر التي رسمت خارطة طريق لمواجهة التحديات التي فرضها الوضع الراهن بالمنطقة العربية.

ووصل وزير القوى العاملة إلي العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله بقاعة كبار الزوار بمطار الدوحة، السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى قطر، وفايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، ونائب المراسم لغرفة قطر.

ورافق الوزير وفد يضم كل من أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة القوى العاملة، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير للمشاركة في الدورة 95 لاجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد بدعوة من غرفة تجارة وصناعة قطر، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة.

وشاركت حكومة مصر ممثلة في وزير القوي العاملة في اجتماعات دورة مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، بحضور فايز المطيرى مدير عام المنظمة.

وافتتحت اجتماعات الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالعاصمة القطرية الدوحة ، وترأس الجلسة ناصر المير رئيس المجلس الجديد وبحضور نائبي الرئيس الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي عن فريق الحكومات، ويعقوب يوسف عن العمال، فضلا عن أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بحضور فايز المطيرى مدير عام المنظمة، والوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وجمال قادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، والدكتور عامر بن محمد الحجري المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية.

وقدم سعفان الشكر للمدير العام للمنظمة فايز المطيري على الآداء الراقي الملموس الذى قام به خلال الفترة الماضية، ويؤكد به دور المنظمة وأهميته ليس فقط فى مجالات العمل، وإنما فى مجالات متعددة أضيفت لها خلال الفترات الماضية، وسيكون له عظيم الأثر وجنى ثماره خلال الفترات القادمة على مستوى كافة الدول العربية.

كما واصل مجلس إدارة منظمة العمل العربية اجتماعات دورته بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة وزير القوي العاملة، وترأس الجلسة ناصر المير رئيس المجلس وبحضور نائبي الرئيس الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي عن فريق الحكومات، ويعقوب يوسف عن العمال، فضلا عن أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بحضور فايز المطيرى مدير عام المنظمة.

وقال وزير القوى العاملة، إن المجلس تابع تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي في دورته العادية 47 التي عقدت في القاهرة سبتمبر الماضي، وقرارات مجلس الإدارة في دورته 94 الذي عقد في شهر مارس2021، وكذلك تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ويستكمل المجلس تشكيل هيئات بعض اللجان النظامية: لجنة الحريات النقابية ولجنة المرأة، ويستعرض أهم إنجازات المنظمة بين دورتي مجلس الإدارة، فضلاً عن المسائل المالية والإدارية وغيرها من الموضوعات المهمة.

والتقى وزير القوى العاملة، عادل الركابى وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقى، وذلك على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته 95 المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك للتباحث حول أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عمل الوزارتين، والعمل علي وضع خطة عمل مشتركة، لترجمة مسارات التعاون والقرارات المُتخذة، إلى واقع عملي ملموس، ومواصلة المباحثات والحوارات المشتركة، للتوصل إلى صيغ متطورة للتعاون المشترك، وذلك بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر في قطر.

وشدد سعفان علي عمق العلاقات التي تربط مصر والعراق، مؤكداً أن الوزارة مستعدة استعداداً تاماً لتبادل كل خبراتها وتجاربها فى مجالات التدريب المهنى ، والتفتيش العمالى، والسلامة والصحة المهنية، وتطوير مركز المعلومات، ونظام الحوسبة فى التفتيش مع نظيرتها فى دولة العراق بما يعود بالنفع على الشعب العراقي الشقيق ويحقق الهدف العربى المشترك.

كما التقي وزير العمل القطري الدكتور علي بن سعيد المري، بمكتبة بمقر وزارة العمل القطرية بالدوحة، وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مؤكدا أنه في بلده الثاني قطر، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلي عمق ومتانة العلاقة بين مصر وقطر، وذلك بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى دولة قطر، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية بوزارة القوي العاملة، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، والسكرتير الأول بالسفارة محمد الحفناوي، والملحق العمالي خالد فتحي.

وأكد وزير العمل القطري حرصه على تذليل أية أمور عالقة تخص العمالة المصرية ناتجة عن جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هناك تواصل مستمر مع البعثة المصرية والملحق العمالي بالسفارة المصرية بالدوحة في الشأن العمالي، لافتا إلى استمرار اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لدعم أطر التعاون المشترك تحت قيادة زعماء البلدين.

والتقي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بمقر الغرفة بالدوحة، وزير القوى العاملة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مستهل اللقاء بالترحيب، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وذلك بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى دولة قطر، والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية بوزارة القوي العاملة ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، والملحق العمالي خالد فتحي.

من جهته، أكد وزير القوي العاملة أهمية المرحلة في التنسيق بين الجانب القطري والبعثة المصرية والملحق العمالي المصري بالسفارة، مؤكدا أن مصر لديها جاهزية من العمالة المدربة، ومستعدون لتدريب العمالة المطلوبة طبقا لاحتياجات سوق العمل القطري في إطار الاستعدادات لإقامة دورة كأس العالم بالدوحة، مشيرا إلي أنه يمكن التنسيق في هذا الشأن فيما بين الوزارتين من خلال آلية عمل يتم تشكيلها.

كما أكد سعفان ضرورة استكمال قواعد البيانات للعمال المصريين في الخارج لتقديم كافة الخدمات لهم ، مشيراً إلي أنه يتم خلال المرحلة الحالية إعداد قواعد بيانات المصريين العاملين بالخارج، من خلال مبادرة "سجل نفسك" عبر بوابة وزارة القوي العاملة المصرية، مؤكدا أن هذه المبادرة تتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج ومساعدتهم علي إزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم مع التأكيد على أن السفارات المصرية وقنصلياتها والمكاتب العمالية بها ستكون علي اتصال دائم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير عدد من أعضاء الجالية المصرية فى قطر والذي نظمته سفارة جمهورية مصر العربية فى الدوحة، بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر بقطر، على هامش زيارته إلى الدوحة لرئاسة وفد مصر المُشارك فى اجتماعات الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.

واختتمت الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية أعمالها بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة حكومة مصر ممثلة في وزير القوى العاملة، وترأس الجلسة الختامية ناصر المير رئيس المجلس الجديد وبحضور نائبي الرئيس الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي عن فريق الحكومات، ويعقوب يوسف عن العمال، فضلا عن أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بحضور فايز المطيرى مدير عام المنظمة، والوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وجمال قادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والدكتور عامر بن محمد الحجري المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية.

وقرر المجلس تقديم درع منظمة العمل العربية للرئيس عبد الفتاح السيسي باسم وزراء العمل ورؤساء الوفود وأعضاء منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات العمالية في الدول العربية، لرعايته الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي، وتشريفه بإلقاء كلمة مسجلة حملت معان سامية عكست دعم مصر اللامحدود لقضايا التنمية التي تخدم الإنسان العربي وحرصها الدائم علي دعم مسيرة العمل العربي والمشترك.

وأكد المجلس علي متابعة إجراءات تنفيذ عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك بالمشاركة والدعم المالي لتتمكن دولة فلسطين من سد الفجوة المالية في استراتيجية التشغيل.

وأشادت الصحف القطرية بزيارة وزير القوى العاملة، مشيرة إلى أنه أول وزير مصري يزور الدوحة منذ عودة العلاقات بين البلدين، مؤكدة أن هناك مشاورات لاستقطاب المزيد من الكفاءات المصرية للعمل في دولة قطر وسوف تظهر نتائجها في الفترة المقبلة.

وأضافت الصحف، أن وزير القوى العاملة أكد في لقائه مع الجالية المصرية على هامش الزيارة، عمق ومتانة العلاقات المصرية القطرية، مشيداً بالمعاملة التي تحظى بها الجالية في قطر ودورها المهم في تعزيز العلاقات وتطويرها .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالصحف القطرية حول زيارة وزير القوي العاملة المصري:

تحت عنوان "العلاقات القطرية المصرية عميقة ومتينة"، ورئيس غرفة قطر يجتمع مع وزيري العمل الفلسطيني والمصري كل على حدة"، و"الشيخ خليفة بن جاسم رئيس غرفة قطر يستقبل محمد سعفان وزير القوى العاملة "، كتبت الصحف القطرية على هامش لقاء وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان، بالجالية المصرية فى قطر والذي نظمته سفارة جمهورية مصر العربية فى الدوحة ، بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر بقطر، وذلك في إطار زيارته إلى الدوحة لرئاسة وفد مصر المُشارك فى اجتماعات الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.

وعلى جانب آخر، أعلن وزير القوى العاملة نجاح جهود وزارة القوي العاملة، بالتعاون مع شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة، والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 620 عاملا.

وأوضح الوزير أن الاتفاقية نصت على صرف مزايا للعاملين بمصنع الشركة ببورسعيد من دون المديرين بالمستوى الوظيفي MC، تتمثل في بدل مخاطر بقيمة 1150 جنيها، ويتم منحها للعمالة الفنية دون غيرها والتي تتعامل بشكل مباشر مع الانتاج، وبدل وجبة ومواصلات وطبيعة عمل بقيمة 3370 جنيها، فضلا عن بدل ورادى للعاملين بنظام الورادي فقط بقيمة 650 جنيها، وبدل موقع خاص بالعاملين بمخزن الرسوة بقيمة 1500 جنيه.

كما نصت الاتفاقية على أن تخصص الشركة 750 ألف جنيه للحالات المرضية الحرجة والاستثنائية وغير المغطاة تأمينيا اعتبارا من تاريخ هذه الاتفاقية، على أن تتم إدارة هذا المبلغ مشتركة بين ممثلي الادارة وممثلين من اللجنة النقابية العامة بالشركة.

وامتد الحصاد ليشمل، اختتام مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ورشة عمل تحت عنوان: تعزيز قدرات مفتشي العمل على تحديد ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المستضعفين، وذلك وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بتجارة المخدرات والجريمة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية، إن الورشة أقيمت تحت رعاية وزارة القوي العاملة ، وفى إطار متابعة تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة) للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك من خلال تضافر الجهود والتعاون بين كافة جهات الدولة لخدمة وتلبية احتياجات المواطن المصري وفقا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشمل حصاد الأسبوع، تعيين 18 الف و981 شابا في 5 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات أسيوط، والقاهرة، والشرقية، والمنيا، والجيزة، بلغت مليوناً و82 ألفاً و461 جنيها، والتفتيش على 3998 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 8952 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 8952 عاملا.

كما أعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 53 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 111 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 163 ألفاً و397 دولاراً ،أى ما يعادل 2 مليون و560 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يكشف عن قيام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات بتحديث بروتوكول سفر المواطنين إلى الدول التي تم منع السفر إليها اعتبارا من اليوم "الأربعاء" 27 أكتوبر 2021، وذلك بهدف تعزيز استراتيجية الدولة بمرحلة التعافي والانفتاح التدريجي في القطاعات الحيوية كافة والعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة.

وأوضح التقرير، أن جمعية سيدات مصر في أبوظبي عقدت اللقاء الترحيبي السنوي في فندق سانت ريجيس الكورنيش بالتعاون مع مستشفى الريم.