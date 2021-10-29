المسرح المتنقل يواصل عروضه الفنية بقرى «حياة كريمة» في أسوان (صور)

شهدت قرية عنية بمركز نصر النوبة، تقديم عروض المسرح المتنقل برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وذلك استمراراً للجهود المبذولة من الدولة لدعم وتوفير كافة الخدمات الثقافية والفنية داخل قرى ونجوع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها قالت نجوى سيد مدير عام مديرية الثقافة بأسوان، أن عروض المسرح المتنقل شملت تنظيم ورش للحكي، وأخرى للحرف البيئية، بالإضافة إلى تنظيم معارض لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضاً تنظيم أمسيات شعرية ، فضلاً عن تقديم إستعراضات وفقرات فنية وغنائية متنوعة لفرق الفنون الشعبية والتلقائية وكورال الأطفال.

من جهى أخرى .. كان اللواء أشرف عطية،محافظ أسوان، قد استقبل القائمين على جمعية وفاء النيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، في إطار التنسيق لإطلاق حملة "النيل مصر" التي تهدف إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي والحضاري والفني المتعلق بنهر النيل داخل مصر.

وخلال اللقاء تقدم حسام دياب، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية وفاء النيل، و وائل عزب المدير التنفيذي للجمعية، بملف كامل عن الحملة والتي تبدأ من خلال مهرجان ثقافي كبير تحت اسم "بوابة النيل" في محافظة أسوان.

من جانبه رحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالخطوة مؤكدا دعمه الكامل لكافة المشروعات التنموية والثقافية داخل المحافظة وتذليل كافة العقبات من أجل ظهور الحدث بطريقة مشرفة وتليق بالإنجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة بأسوان.