الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المسرح المتنقل يواصل عروضه الفنية بقرى «حياة كريمة» في أسوان (صور)

فعاليات المسرح المتنقل
فعاليات المسرح المتنقل

شهدت قرية عنية بمركز نصر النوبة، تقديم عروض المسرح المتنقل برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وذلك استمراراً للجهود المبذولة من الدولة لدعم وتوفير كافة الخدمات الثقافية والفنية داخل قرى ونجوع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

IMG-20211029-WA0005

ومن جانبها قالت نجوى سيد مدير عام  مديرية الثقافة بأسوان، أن عروض المسرح المتنقل شملت تنظيم ورش للحكي، وأخرى للحرف البيئية، بالإضافة إلى تنظيم معارض لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضاً تنظيم أمسيات شعرية ، فضلاً عن تقديم إستعراضات وفقرات فنية وغنائية متنوعة لفرق الفنون الشعبية والتلقائية وكورال الأطفال.

IMG-20211029-WA0007

من جهى أخرى .. كان اللواء أشرف عطية،محافظ أسوان، قد استقبل القائمين على جمعية وفاء النيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، في إطار التنسيق لإطلاق حملة "النيل مصر" التي تهدف إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي والحضاري والفني المتعلق بنهر النيل داخل مصر.

IMG-20211029-WA0006

وخلال اللقاء تقدم حسام دياب، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية وفاء النيل، و وائل عزب المدير التنفيذي للجمعية، بملف كامل عن الحملة والتي تبدأ من خلال مهرجان ثقافي كبير تحت اسم "بوابة النيل" في محافظة أسوان.

من جانبه رحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالخطوة مؤكدا دعمه الكامل لكافة المشروعات التنموية والثقافية داخل المحافظة وتذليل كافة العقبات من أجل ظهور الحدث بطريقة مشرفة وتليق بالإنجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة بأسوان.

أسوان اطفال محافظ أسوان قصور الثقافة المبادرة الرئاسية وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة أمسيات شعرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تتصدرها الموالح.. صادرات مصر الزراعية تصل إلى 5 ملايين طن لأول مرة فى 2020

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

أول تعليق لـ مرتضى منصور على شائعة وفاته (فيديو)

وزارة الإنتاج الحربى تطلق برومو فيلم «خطوات المستقبل»

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

«إسرائيل بالعربية» توضح «سوء الفهم» حول أزمة أرشيف «الأهرام»

الاتحاد الأوروبى يعلق على إدراج الاحتلال 6 منظمات فلسطينية فى قائمة الإرهاب

القصة الكاملة لأكذوبة وصول أرشيف الأهرام إلى المكتبة الإسرائيلية