شاهد عيان يروي تفاصيل ضبط صاحب محل حريمي يصور الفتيات داخل البروفة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك محل ملابس بمنطقة العمرانية بتهمة التجسس على زبائنه من الفتيات وتصويرهن من خلال فتحة صغيرة في أحد حوائط غرفة تبديل الملابس، وكشفت تلك الحيلة فتاتين حين تواجدهما في غرفة تبديل الملابس وأسرعت الفتاة بإبلاغ الشرطة وقامت قوات الأمن بالقبض على مرتكب الواقعة.

تحدثت " الدستور" مع شاهد عيان في واقعة التجسس على فتيات أثناء تبديل ملابسهن داخل محل ملابس بمنطقة العمرانية.

يقول "محمد عيسى" أحد سكان المنطقة وشاهد عيان في واقعة التجسس على الفتيات، أن بالأمس تجمع الأهالي أمام محل الملابس الحادث به واقعة التجسس بعد أن لاحظت فتاة أثناء تبديل ملابسها وجود شخص وراء الحائط يقوم بالتجسس عليها ويلتقط الصور لها، يستكمل حصلت مشادة كلامية كبيرة بين صاحب محل الملابس والفتاة، تجمع الأهالي في ذلك الوقت لمعرفة السبب تفاجئوا بصاحب المحل يتجسس على الفتاة.

وأضاف بعد أن تم الإمساك به من قبل الأهالي اكتشفنا أنه يقوم بتصوير عشرات الزبائن من السيدات أثناء تبديل ملابسهن من خلال فتحة صغير في أحد جدران الغرفة، وكان يضع جميع الصور ومقاطع الفيديو على جهاز كمبيوتر خاص به، يستكمل أسرعت الفتاة بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليه بعد المعاينة.

أوضح شاهد العيان أن صاحب المحل لم يظهر عليه مثل تلك الأفعال طوال افتتاح المحل منذ ثلاثة سنوات، بل كان طيب الخلق مع جميع جيرانه في المنطقة، لكن شهواته دفعته لتصوير الفتيات أثناء تغير ملابسهن.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من طالبتين بأنهما خلال تواجدهم داخل محل ملابس شهير بشارع فاطمة رشدي بدائرة القسم، فوجئا بقيام صاحب المحل بالتجسس عليهن وتصويرهن من فتحة سرية بالمكان المخصص لقياس الملابس.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية إلى محل البلاغ بالفحص والتحري تبين صحة ما جاء في البلاغ وأنه صنع فتحة سرية في غرفة القياس.