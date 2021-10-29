«إسرائيل بالعربية» توضح «سوء الفهم» حول أزمة أرشيف «الأهرام»

نشرت صفحة «إسرائيل بالعربية» - الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية - اليوم الجمعة، توضيحًا بشأن توافر أرشيف جريدة «الأهرام»، لدى المكتبة الوطنية الإسرائيلية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة.

وذكرت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات «تويتر»: «توضيح بخصوص الأرشيف الرقمي لصحيفة «الأهرام»، ينبغي التنويه إلى كون الأرشيف متاح فقط ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمكتبة الوطنية الإسرائيلية، وفقط للباحثين والطلاب في إسرائيل، ونأسف على سوء التفاهم بهذا الخصوص».

وفي وقتٍ سابق، نشرت «إسرائيل بالعربية»، تغريدة عبر «تويتر» مساء أمس الأربعاء، أكدت خلالها أن المكتبة الوطنية الإسرائيلية في مدينة القدس، دشنت أرشيفًا رقميًا لصحيفة «الأهرام» المصرية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا خلال الساعات الماضية، حول حقيقة تعاون مؤسسة الأهرام مع المكتبة الوطنية الإسرائيلية.

وأفادت الخارجية الإسرائيلية، بأن المشروع الجديد يهدف إلى مشاركة الجمهور بمخزونها من الوثائق والمعلومات، حيث ارتأت أن تضع بين أيدي القراء نسخًا من صحيفة «الأهرام»، التي تأسست في عام 1875.

ولم توضح التغريدة الأولى، أن توافر الأرشيف جاء عن طريق موقع أمريكي يُسمى «إيست فيو» لديه قاعدة بيانات وأرشيف ضخم لصحف العالم، ويتيح إلى الجمهور - من كافة أنحاء العالم - الاطلاع عليه عن طريق الاشتراك، إذ اشتركت المكتبة الوطنية الإسرائيلية في الموقع، مما يتيح للمستخدمين في إسرائيل إمكانية الوصول لأرشيف «الأهرام» عبر الموقع الأمريكي.