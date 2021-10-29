الجمعة 29 أكتوبر 2021
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محافظات

تخصيص مكتب خدمة المواطنين لحل المشاكل الخاصة باللقاحات بالإسماعيلية

الدكتور على حطب،
الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية،

قال الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتصدي لفيروس كورونا بتوفير لقاح فيروس كورونا لجميع مستحقيه تقرر تخصيص مكتب خدمة المواطنين لحل مشاكل المواطنين الخاصة باللقاحات.
أضاف، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تسهيلاً على المواطنين ونظرًا لورود العديد من المشكلات التى تخص اللقاحات تم تخصيص مكتب لخدمة المواطنين وذلك بمقر نقابة العاملين بالصحة بجوار ديوان مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً حيث يقوم المركز بالمساعدة والمساهمة فى حل تلك المشكلات.

وأشار "حطب"، الى أن اختصاصات مركز خدمة المواطنين كالتالى: حالة لم تتلقى الجرعة الثانية من أي نوع لقاح ومضى موعد جرعتها و فترة السماح وتحتاج لأخذ الجرعة الثانية، ويتم إعطاؤها جرعة اللقاح الثانية وتسجيلها على المنظومة بعد الاطلاع على كارت التطعيم للجرعة الأولى وبطاقه الرقم القومى، أو حالة تم تسجيلها عن طريق الخطأ بأنها قد حصلت على جرعات من اللقاح وهي في الواقع لم تحصل على الجرعات المسجلة لأي سبب من الأسباب، ويتم إعطاؤها جرعة اللقاح المناسبة وتعديل البيانات على المنظومة طبقًا للجرعات الفعلية المعطاة للحالة.
أو حالة سفر "طارئة" قامت بالتسجيل على منظومة اللقاح ولم يصلها الموعد ولديه جميع الإثباتات بحتمية موعد السفر، ويتم إعطاؤها جرعة اللقاح المناسبة طبقًا لما يناسب موعد السفر وتسجيلها على المنظومة.
أو حالة تلقت جرعتها الأولى في محافظة مختلفة عن محل إقامتها الحالي أو في قافلة متنقلة ولم تتمكن من الحصول على جرعتها الثانية في نفس مكان قافلة الجرعة الأولى لأي سبب، ويتم إعطاؤها الجرعة الثانية في محافظة تواجدها الحالي وتسجيل بياناتها على المنظومة بعد الاطلاع على كارت التطعيم للجرعة الأولى وبطاقة الرقم القومى.

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