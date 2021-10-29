من السياحة لرسم «البورتريهات».. حكاية عم «مصري» على كورنيش الإسكندرية (فيديو)

على سور كورنيش الإسكندرية، يجلس ممسكًا بأقلام الفحم والألوان، يتطلع في الوجه الذي أمامه، لتصبح الورقة البيضاء التي بين يديه بورتريه متميز في دقائق معدودة، وبسعرٍ زهيد حتى لقُب بـ «رسام الغلابة».

وما أن تطرق قدميك منطقة محطة الرمل، حتى تقع عينيك على «عم مصري» محاطًا بين العديد من صور المشاهير التي رسمها بدقة وعين فنان، يضع بجانبه الأوراق والأقلام ليبدأ عمله اليومي في رسم البورتريهات للمارة على كورنيش الإسكندرية.

كورنيش الإسكندرية،

يقول سعد الدين المصري، أو «عم مصري» البالغ من العمر 52عامًا، إن موهبة الرسم بدأت معه في سن صغير، منذ أن كان عمره 8 سنوات، ونظرًا لظروف عائلية، لم يستكمل «عم مصري» دراسته، لذا أصبحت الهواية كل حياته، وبدأت تتحول من هواية إلى احتراف، ومجال عمله الذي اختار أن يكمل به مشواره.

كورنيش الإسكندرية،

وأضاف لـ«الدستور» أنه من محافظة أسوان، لكنه عاش في الإسكندرية، وعمل بها، وتزوج ولديه 3 أبناء، مشيرًا إلى أنه كان يعمل لسنوات طويلة في قطاع السياحة بالعديد من المدن والأماكن السياحية، مثل :(الأقصر، أسوان، الغردقة، شرم الشيخ، والقاهرة في منطقتي الحُسين والهرم)، حيث كان يستأجر مكانًا لرسم السائحين والزوَّار، لرسم البورتريهات على ورق البردي، بالفحم، والباستيل، وأيضًا رسم الأسماء بالفرعوني.

كورنيش الإسكندرية،

وأوضح أنه عقب أحداث 2011، تأثر قطاع السياحة، لذا عاد إلى الإسكندرية، حيث كانت مكانًا مناسبًا للعمل، ولكن على فئات مختلفة، لذا أصبح يرسم البورتريه بسعر بسيط للمارَّة ممن يقبلون عليه، حتى لُقب «برسام الغلابة»، لافتًا إلى أنه يرسم البورتريه بسعر 40 جنيه، وينتهي منه في نصف ساعة فقط، حيث يكون بورتريه سريع ولكنه مُتقن ويحظى بإعجاب الكثيرين.

كورنيش الإسكندرية،

وأشار إلى أنه يقف على الكورنيش من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وحتى السادسة مساءً، ورسم بورتريهات للعديد من الشخصيات المختلفة، سواء كبار أو صغار، طلاب أو عمَّال، فضلًا عن شهرته برسم الشخصيات الشهيرة والفنانين، مثل الفنان عادل إمام، أمير كرارة، عمر الشريف، نيللي كريم، واللاعب الشهير محمد صلاح.

