«الجملي» بـ100جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة

شهدت أسعار اللحوم استقرارًا في الأسعار، اليوم الجمعة، حيث سجلت الكندوز 140-165 جنيهًا للكيلو، والكبدة الكندوز من 145-170 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيهًا للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيهًا، كباب الحلة 140-160 جنيهًا للكيلو، سجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160 جنيهًا للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار اللحوم المفرومة الكندوز بجميع دراجاتها بين 120-140 جنيها للكيلو، وتتراوح أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 100-120 جنيها للكيلو

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قد كثفت الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك، والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.