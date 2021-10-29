الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اليوم.. إحياء ذكرى محمد فوزي وكمال الطويل بمسرح أوبرا دمنهور

مسرح دار أوبرا دمنهور،
مسرح دار أوبرا دمنهور،

يحيي مسرح دار أوبرا دمنهور، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، حفلا موسيقيا لإحياء ذكرى كلا من الموسيقار محمد فوزي والموسيقار كمال الطويل، في حفل فني،  والذي تقدمه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

ويتضمن الحفل باقة متنوعة من أجمل أعمال الفنان الكبير محمد فوزي و كمال الطويل من بينها، "‏موسيقى فتافيت السكر - ليا عشم - دويتو مثلا  - بلاش عتاب - الشوق الشوق - بعد إيه - تعب الهوى قلبي - نعم ياحبيبي - ليه خلتنى أحبك - أسمر يا أسمرانى - والله زمان - الشوق والحب".

بمشاركة نخبة من نجوم الفرقة، وهم خالد حماد، شمس، وائل أبو الفتوح، محمد الخولي، ياسر سعيد، شروق، ومحمد متولى.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية ‏ تأسست في يونيو 2004، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق والمونولوجات بمشاركة أبرع الموسيقيين وأندى الأصوات، وتضم 45 فردًا ما بين كورال وعازفين وصوليست، وتعتمد  على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف.

و قدمت فرقة أوبرا الإسكندرية، عروضًا موسيقية متنوعة وناجحة لاقت استحسان الجمهور، حيث شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها مهرجان الموسيقى العربية في دوراته المتعددة، والمهرجان الدولي للموسيقى الأفريقية بالكونغو ونالت تقديرًا رسميًا وشعبيًا كبيرًا أشادت به الصحف والمجلات الفنية بدولة الكونغو، كما قدمت عروضًا عديدة  للأطفال تتناسب مع مختلف فئاتهم  العمرية.

مسرح أوبرا دمنهور فرقة أوبرا الإسكندرية الفنان محمد فوزي الموسيقار كمال الطويل المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

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