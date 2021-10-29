الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق شارع يوسف عباس لاستكمال أعمال المونوريل

غلق شارع يوسف عباس
غلق شارع يوسف عباس

أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل استكمال أعمال إنشاء جسم محطة (الاستاد) لمشروع المونوريل بشارع يوسف عباس، مما يتطلب تنفيذ الأعمال على النحو التالي: غلق شارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التوني (غلق كلي) بطول (320 مترًا).

 

 وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ تحويلات مرورية على النحو التالي: 

 

القادم من مناطق طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع ابن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فيساراً شارع خضر التونى فيميناً شارع يوسف عباس اتجاه طريق العروبة.

 

القادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع ابن فضلان فشارع الطيران فيساراً تجاه العروبة.

 

غلق جزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التوني وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لاستاد القاهرة ونادي الزهور بعرض (9أمتار).

 

 على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال اعتباراً من الساعة 12.5 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 29/10/2021 ولمدة ستون يوماً. 

 

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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