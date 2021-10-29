الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسلم الولايات المتحدة مواطنا روسيا يتهم بارتكاب جرائم سيبرانية

وزارة العدل الأمريكية
وزارة العدل الأمريكية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن كوريا الجنوبية سلمت الولايات المتحدة المواطن الروسي، فلاديمير دوناييف،  لتورطه المزعوم في هجمات سيبرانية.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته: "مثل مواطن روسي منحدر من مدينة ياكوتسك ومقيم في جنوب شرق آسيا اليوم لأول مرة أمام محكمة فدرالية بعد ترحيله من كوريا الجنوبية إلى أوهايو، حيث وجهت إليه اتهامات بالتورط المزعوم في أنشطة منظمة عابرة للدول مختصة في الجرائم السيبرانية".

وتابعت: "بحسب وثائق المحكمة، كان فلاديمير دوناييف البالغ 38 عاما عضوا في منظمة عابرة للدول مختصة في الجرائم السيبرانية كانت تقوم بزرع فيروس يستهدف العمليات الحاسوبية المصرفية وبرمجية Trickbot المخربة".

ويتهم دوناييف بإنشاء حزمة برمجية الفدية "Trickbot"، والتي أصابت حوالي مليون جهاز حاسوب في العالم.

وأوضح البيان أن دوناييف يواجه أحكاما بالسجن قد يصل مجموعها إلى مدة 60 عاما في حال ثبوت ذنبه.

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعًا سريعًا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "جالوب" أن "تصنيف الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، و هذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

وأضافت، أن "صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

وتابعت: "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمي كارتر، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، و انخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه دونالد ترامب 4.4%".

وأضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش الابن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".

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