لماذا لم يشارك كاظم الساهر فى مهرجان بابل الدولى للغناء؟

عادت الحياة مرة أخرى لبلاد الرافدين من بوابة فعاليات مهرجان بابل الدولي للغناء، والذي يشارك فيه أكثر من 15 فنانًا عربيًا من مختلف الجنسيات، والتي من ضمنها مصر بالمطرب هاني شاكر والمطرب الشعبي أحمد شيبه.

ومع توافد النجوم إلى مدينة بابل العراقية، فوجىء محبي وعشاق الفنان كاظم الساهر، بعدم وجوده على خريطة المهرجان الذي بدأ من خلاله وأظهر أبدعاته الغنائية على خشبه مسرحه خاصة في حفل عام 1996 والذي كان الأخير للقيصر العراقي.

واعتذر كاظم الساهر عن الحفل الأكبر في العراق والذي صنع نجوميته التي تحولت من خشبه مسرحه إلى كافة أرجاء الدول العربية بل والعالم أيضًا، فالساهر رفض مرارًا وتكرارًا أن يعود لوطنه دون أن يكشف السبب على الرغم من السبب نفسه الذي علمه الجميع مؤخرًا قد انتهى بانتهاء أسطورة أسرة الراحل صدام حسين، خاصة نجله "عدي" الذي كان سببًا في هروب كاظم من العراق دون رجعه منذ سنوات عديدة.

فـ"عدي" الذي كان ذو مكانه كبيرة وسلطة عالية خلال أواخر فترة التسعينيات كان سببًا في إهانة الساهر الذي خرج ولم يعد بسبب إحراجه أمام جمهوره في إحدى الحفلات الخاصة بعدما أجبره على توقيع أسمه على حذاء نجل الرئيس، وهو الأمر الذي كشفه مؤخرًا محمد المفرجي أحد حراس عدي، والذي تواجد خلال الواقعة.

وعلى الرغم من انتهاء كافة المشاكل التي كان يعاني منها كاظم الساهر في العراق والتي واضحة للعلن فقط، لم يخرج الساهر للحديث عن المعوقات التي تجعله مصمم على الابتعاد عن وطنه والمشاركة في أكبر المهرجانات العراقية وهو "بابل الدولي"، وخاصة وأنه كان مصدر لاكتشافه فنيًا.

يذكر أن كاظم الساهر قد رفض خلال السنوات القليلة الماضية العودة إلى العراق على الرغم من وصوله دعوات رسمية للمشاركة في محافل عراقية فنية دولية دون أبداء أي أسباب للرفض.