«الدواء» تعقد برنامجا تدريبيا للتعريف بمبادئ علم اليقظة وتطبيقاته

أعلنت هيئة الدواء عقد برنامج تدريبى خاص بالتعريف بمبادئ علم اليقظة الدوائية وتطبيقاته، ويهدف إلى التعريف بمبادئ اليقظة الدوائية ومجالاتها وتطبيقاتها داخل جمهورية مصر العربية.

وأوضحت سيتم عقد البرنامج التدريبي يوم السبت ٦ نوفمبر، لمدة ٧ أيام تدريبية لينتهى في ٢٧ نوفمبر ٢١ ٢٠، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنيل، ومتاح من خلال إحدى المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أن البرنامج مقدم إلى خريجى كليتي الصيدلة والطب البشرى وطلبة السنة النهائية

وقالت إن المحاضرات ستبدأ من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثالثة والنصف مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء ٣ نوفمبر٢١ ٢٠، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية.

وأعلنت الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، اليوم، عن انتهاء تدريب 5 مستشفيات على طرق القياس الكيفي ومدى الالتزام بالاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات من خلال التعريف بعملية المسح المقطعي وآلياته والنماذج المستخدمة طبقا لآليات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الإدارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذا التدريب يأتي في إطار التعاون مع مؤسسات الدولة، لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، لافتة إلى أن هذا التدريب حضره أعضاء من مكافحة العدوى بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مكتب مصر.

وأعلنت هيئة الدواء انتهاء البرنامج التدريبى الخاص بأساسيات التصنيع الجيد للفنيين، والذي امتد لمدة 3 أسابيع في الفترة من ٤ إلى ٢٥ أكتوبر، بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم.

وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج استهدف الفنيين بمصانع الأدوية، وكان يهدف إلى التعريف المبدئي باشتراطات التصنيع الجيد، ونظام الجودة بمصانع الأدوية، طبقا لأحدث المرجعيات العالمية، والخبرة العلمية والعملية للمدربين، كما أكدت الهيئة حرصها على تقديم محتوى تدريبي شامل؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.