محمد حماقي يطرح «ودينا بعيد» عبر يوتيوب

طرح الفنان محمد حماقي أغنيته الجديدة «ودينا بعيد» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» من البومه الجديد «يا فاتني» الذي طرحه مؤخرًا.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع وميكس أحمد إبراهيم، وماستر مهندس خالد سند ستديو، وجيتار شريف فهمي.

وتقول كلمات الأغنية: «أنا نفسي أقولك، كل كلام الحب في كلمة محدش قالها، نفسي أوصّلّك، فرحة قلبي اللي انت لا يمكن تتخيلها، أنا نفسي أقولك، كل كلام الحب في كلمة محدش قالها، نفسي أوصّلّك، فرحة قلبي اللي انت لا يمكن تتخيلها».