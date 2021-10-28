الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاهل الأردنى يؤكد ضرورة التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات، يتطلب تكثيف الجهود إقليميا ودوليا للتوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني في لندن، اليوم، مع وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تروس.

وأعرب العاهل الأردني خلال اللقاء، عن دعم بلاده لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها، مؤكدًا ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبين أن الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، لافتا إلى أهمية استمرار دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.

كما تم، خلال اللقاء، بحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين البلدين، ومن جهتها، أعربت وزيرة خارجية بريطانيا عن حرص المملكة المتحدة على توطيد علاقاتها التاريخية مع الأردن وتوسيعها في شتى المجالات، مشيرة إلى دعم بلادها لجهود المملكة التنموية ولدورها في استضافة اللاجئين وتقديم الخدمات التعليمية والصحية لهم.

عمان المملكة المتحدة بريطانيا ازمات المنطقة العاهل الاردني

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عدو الفساد

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