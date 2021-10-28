الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة: غسل الرجال للأطباق يجعلهم أكثر سعادة وصحة

غسل الأطباق
غسل الأطباق

تعتبر مشاركة الرجل للمرأة في الأعمال المنزلية، من الأمور التي تساهم في تحسين العلاقة الزوجية، وتقليل حدوث المشكلات.

ففي دراسة جديدة نشرها موقع " your tango"، أن مساعدة الزوجة في غسيل الصحون يساهم في تحسين الحالة الجسدية، وتقليل نسب التوتر والقلق عند الرجال.

أكد الباحثون خلال الدراسة، أنه عند غسل الرجال للصحون انخفضت مستويات هرمون الكورتزول بشكل كبير، مقارنة بالأشخاص الأخرين.

واستند الباحثون، خلال الدراسة لقياسات أدمغة المشاركين في التجربة قبل وبعد الانتهاء منها، حيث وجدوا اختلاف كبير في قراءات هرمون التوتر أو كما يسمى "الكورتيزول".

غسل الصحون.. يزيد من هرمون السعادة ويحسن القدرة الجنسية للرجال:

أوضح الباحثون، من جامعة "فلوريدا"، أن غسل الصحون بالنسبة للرجال، يساهم في زيادة هرمون السعادة في الجسم، الأمر الذي يساعد في تحسين الحالة المزاجية وتقليل فرص الإصابة بمرض الإكتئاب اشهر الأمراض النفسية.

كما كشف الباحثون، أنه بزيادة هرمون السعادة تزيد الرغبة في العلاقة الحميمة، الأمر الذي يساهم في زيادة الرغبة الجنسية وتحسين العلاقة مع شريك الحياة.

وأشار الباحثون، إلى أن السبب في ذلك هو دفء الماء علي البشرة، ورائحة منظف غسل الأطباق، وملمس الأطباق في يدك.

ووجدت الدراسة، أن غسل الأطباق بعناية يمكن أن يكون علاجيًا حيث له القدرة على زيادة الشعور بالرفاهية وتقليل مشاعر التوتر والقلق، بالإضافة إلى انخفاض المشكلات بين طرفي العلاقة، خاصة المرتبطة بالإنفاق والميزانية.

كما أن غسل الأطباق يعتبر من الانشطة الهامة التي تساعد على حرق المزيد من الدهون، الأمر الذي يجعلها من التمارين التي تساعد في إنقاص الوزن والحصول على الجسم الرشيق.

أضاف الباحثون، أن الحفاظ على الجسم من الزيادة في الوزن من العادات التي تساعد في التصدي لمرض السكري، وأمراض القلب والضغط.

مرض السكر تحسين الحالة المزاجية القدرة الجنسية العلاقة الزوجية العلاقة الحميمة مرض السكري الأعمال المنزلية الرغبة الجنسية

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عدو الفساد

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