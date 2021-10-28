الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعاون بين «بحوث الإلكترونيات» والجامعة البريطانية لدعم استثمارات التحول الرقمي

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور شيرين عبد القادر محرم، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول توقيع المعهد بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية فى مصر؛ بهدف دعم فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي وريادة الأعمال خاصة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات النانو تكنولوجي، وتعزيز المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال سياسات وبرامج مشتركة بين الطرفين.

وأوضح التقرير أن توقيع البروتوكول جاء فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر ٢٠٣٠، والتي من أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمي بالصناعة والمجتمع المدني، وتماشيًا مع أهداف ورسالة معهد بحوث الإلكترونيات في تطوير وتحفيز بيئة داعمة للصناعة والبحث العلمي، وتدريب وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل. 

وأشارت شيرين إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار مجموعة من البرامج والمبادرات التي يوليها المعهد اهتمامًا كبيرًا لتحقيق التكامل مع مختلف المراكز والمعاهد البحثية والجامعات؛ بهدف التعاون وتبادل الخبرات من خلال تقديم خبرات الدعم الفني والتقني في المجالات المشتركة بين الجانبين.

ومن جهته، أشاد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها الحاضنات التكنولوجية وواحة العلوم ومجالات التدريب المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية التقدم بمشروعات التعاون المشترك كمشروعات العلوم والتكنولوجيا البازغة التي تخدم خطط التنمية في مصر.

يذكر أن البروتوكول يهدف إلى تفعيل التعاون بين مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات ووادي العلوم والابتكار التابع للجامعة البريطانية، فضلاً عن التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية في مجال الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة وتطبيقات النانو تكنولوجي، وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والدورات التدريبية المشتركة، وتقديم الاستشارات الفنية والتكنولوجية اللازمة في مختلف مجالات تخصص المعهد، والإشراف التقني والمساهمة في تطوير الأفكار الابتكارية الناتجة عن هذا التعاون، مع التدريب العملي لطلاب الجامعة البريطانية بالمعامل المتخصصة بالمعهد.

التعليم العالي الاتصالات مكان التكنولوجيا محمد لطفي بروتوكول تعاون وزير التعليم العالي التنمية الاقتصادية المشروعات مخرج التحول الرقمي الثورة الصناعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

المصيلحى: حذف أى مواطن تصل فاتورته للكهرباء 800 جنيه من منظومة الدعم

مباحث مطروح تلقي القبض على قاتل لواء بالمعاش وزوجته

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

المفتى: الجماعات الإرهابية تستغل النصوص الشرعية لزعزعة استقرار المجتمعات

خريطة سقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل

«من فتحة سرية».. ضبط صاحب محل ملابس حريمي يصور الفتيات داخل البروفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

12 دولة أوروبية تدعو إسرائيل للتخلى عن بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعتذر عن تصريحاتها المسيئة لنظيريها فى الخارجية والدفاع

إسرائيل تعتزم فتح حدودها أمام السياح الملقحين ضد كورونا