الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كفرالشيخ تنظم برنامجًا تدريبيًا للأخصائيين الرياضيين في إصابات الملاعب

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، البرنامج التدريبي للأخصائيين الرياضيين والمدربين بالمنشآت الرياضية والأندية في إصابات الملاعب، بمشاركة 50 أخصائيًا رياضيًا ومدربًا بمراكز شباب وأندية المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور عبدالحليم عكاشة عميد  كلية التربية الرياضية جامعة كفرالشيخ، وذلك بقاعة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

وقال الدكتور عبدالحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بالمحافظة، بدأت فعاليات التدريب الحديث عن إصابات الملاعب والتغذية الرياضية، في محاضراته ما يخص إصابات المفاصل "الركبة، الأنكل، الحوض، المنشطات والمقويات، إصابات الغضاريف والأربطة بأنواعها، الكسور وإصابات العظام والجهاز الحركي الأمراض العامة المؤثرة في اللياقة البدنية والقدرة على بذل مجهود، أكثر أنواع الأشعة التشخيصية استخداما ومتى يجب اللجوء إليها فى حالات  إصابات الرأس، إصابات العضلات والأوتار إصابات العمود الفقري، الجروح بأنواعها وكيفية التعامل معها المؤثرات النفسية و الإعداد النفسي للرياضيين.

وأوضح عكاشة أن الدورة التدريبية موجهة إلى أخصائي الإصابات الرياضية والتأهيل الرياضي، وإلى طلاب وخريجي كليات التربية الرياضية، والمهتمين بالعمل في مجال علاج إصابات الملاعب، حيث يهدف إلى تدريب المشاركين وصقل خبراتهم في مجال إصابات الملاعب والتأهيل الرياضي، حيث يستعرض أنواع إصابات الملاعب وأسبابها وطرق التعامل معها والعلاقة بين الجوانب النفسية والإصابات الجسيمة.

واختتم  التدريب بتسليم المتدربين من الأخصائيين الرياضيين شهادات إتمام الدورة التدريبية بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي مدير إدارة الأداء الرياضي بالمديرية.

 

كفرالشيخ برنامج إصابات رياضة ملاعب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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