فصل التيار عن بعض قرى مركزي بني سويف وببا

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، اليوم الخميس، أنه تقرر فصل التيار عن عدد من الأماكن والمناطق بمدينة بني سويف وبعض قرى المركز وذلك بداية من يوم السبت إلى الأربعاء خلال الأسبوع القادم اعتباراً من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهراً، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة

وبحسب بيان القطاع سيتم فصل الخدمة يوم السبت"10/30" عن (قرية الدوية)، ويوم الأحد" 31/10" عن (شارع الروضة ، منطقة رنين ، منطقة خلف الاستاد ويوم الاثنين "11/1" عن قرى (تزمنت الشرقية ، الحلابية، وقرية طحا البيشة "ببا"، ويوم الأربعاء "11/3" عن قرية أبو سليم، وذلك بحسب الأيام المذكورة والفترات الموضحة عاليه.

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

وفى سياق آخر... كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عدداً من أعضاء المجلس الاستشاري للشباب ،تقديرا لجهودهم المميزة في الدفع بالخطة التنموية للمحافظة ،من خلال المقترحات والخطوات العملية والمشاركات المجتمعية في عدد من المناحي،والتي ساهمت بشكل واضح في دعم خطط الدولة ومشروعاتها ومبادراتها على أرض المحافظة

وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره لشباب المجلس الذين لم يدخروا جهدا في تقديم المقترحات والمشاركة الفعلية في عدد من المجالات التي تضعها المحافظة في مقدمة اهتماماتها،ضمن توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل للارتقاء بجودة حياة المواطنين ومستوى معيشتهم، خاصة المبادرات الرئاسية حياة كريمة والتي انطلقت تحت مظلتها مبادرات كثيرة يتم تنفيذها حاليا مثل مراكب النجاة و100 مليون صحة وسكن كريم وغيرها.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية الدور المستهدف من المجلس الشبابي ،وكذا الجهود التي بذلها المجلس خلال الفترة الماضية، والتي كانت خير داعم لجهود الجهاز التنفيذي في كثير من المجالات، لاسيما في قطاعات التنمية ووضع الاستراتيجيات، والإسهام في تنفيذ تطبيقات حديثة لخدمة المواطنين واقتراح أكثر من 45 مقترح تنموي، وإصدار مجلة شبابية تعبر عن آراء وطموحات شباب المحافظة وغيرها.