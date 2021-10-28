الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قادتهما لتصدر «ترند جوجل».. تفاصيل قصة حب «روجينا وأشرف زكي»

أشرف زكي وروجينا
أشرف زكي وروجينا

تصدرت الفنانة روجينا  "ترند جوجل" ، وذلك عقب كشفها هى وأشرف زكى عن قصة زواجهما، فى برنامج سهرانين الذي يقدمه أمير كرارة، وتحدث الثنائي عن حياتهما وطريقة معرفتهما ببعضهما البعض بالإضافة إلى تصريحاتهماعن حياتهما في المنزل.

و قالت روجينا، خلال تصريحاتها بالبرنامج إن أشرف زكي عندما رآها قال لصديقه المخرج أحمد شفيق"أنا هتجوزها"، ليرد عليها أشرف ساخرا: "دا حصل عشان هي صعبت عليا".

وتابع أشرف زكي، أنه حينما رأى روجينا لمح فيها أنها بنت مهذبة وجميلة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعد مهما في الوسط الفني، وشعر أنه يوجد حالة توافق بينهما لذلك رأى فيها مواصفات الزوجة والأم التي يبحث عنها.

- روجينا: "رمالي الدبلة تاني يوم" 

 فيما قالت روجينا خلال تصريحاتها فى  البرنامج والتي  جعلتها تتصدر "ترند جوجل"، " أشرف عصبي جدًا في البيت، وبيتعصب باللغة العربية.. عملنا خطوبة على الضيق ومكنش معانا فلوس، وعزم كل المطربين وفجأة لقيت محمد منير ومدحت صالح، علي الحجار، حسن الأسمر، وقمت ارقص في الخطوبة، فقالي (انتي مش هتبطلي)، واتخانق معايا عشان برقص، وقال لي انتي لا تصلحي ولا تتحملي المسؤولية، وتاني يوم جه البيت ورمالي الدبلة".

وأضافت روجينا عن بداية علاقتها بزوجها أثناء دراستها بالمعهد العالى للفنون المسرحية: "أشرف كان بيحاول يجر معايا كلام، وقال لي (عايزك في مسرحية)، فرديت عليه (لما يكون فيه ورق الأول) ".

ووجهت روجينا سؤالا لزوجها أشرف زكي، خلال برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة حول مرحلة مراهقته ومعاكسته الفتيات، والذي أثار إحراج زكي وضحكات الجمهور، مؤكدا أنه "لا يتذكر وأن مدرسته كانت بعيدة وبجوارها مدرسة ثانوي بنين".

وأضاف أنه "كان مجتهدا في المدرسة"، فيما قاطعته روجينا قائلة إنها كانت لا تحب الاستيقاظ مبكراً، ولا المذاكرة طول الوقت".

مدحت صالح الحج جوجل مسرحية المعهد العالي أمير كرارة قصة زواج برنامج سهرانين المعهد العالي للفنون روجينا واشرف زكى

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وائل لطفي

عدو الفساد

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