«التخطيط» تبحث مع وفد كوري جنوبي التعاون في الحوكمة والتنمية المستدامة

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منتدى للتباحث مع وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية حول التعاون المستقبلي في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، افتتحه المنتدى المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، وبمشاركة السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، والدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي. وكان وفد كوريا الجنوبية برئاسة كيم سونجسو، مساعد وزير الداخلية والسلامة الكوري لشئون التعاون الإداري الدولي، بجمهورية كوريا الجنوبية، والسفير هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة.

شارك في المنتدى الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة، واللواء محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية، والدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال كلمته، أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة المهمة تأتي استمرارًا وتأكيدًا على هذه العلاقات والتي شهدت طف-رة واضحة خلال الفترة الماضية، حيث حرصت القيادة السياسية للبلدين على توطيدها في كل المجالات السياسية والاقتصادية، كما تعكس الزيارة قدرًا كبيرًا من التفاهم والتنسيق المشترك.

وأشاد المهندس خالد مصطفى بما حققته دولة كوريا الجنوبية خلال الفترة الماضية من تقدم وتطور على مختلف المستويات، مؤكدًا أن هناك العديد من الأفكار فيما يخص التعاون بين البلدين في المجالات ذات الصلة بعمل الوزارة سواءً في مجال التخطيط أو في مجال التنمية الاقتصادية والمستدامة.

واستعرض الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المجالات التي يمكن التعاون المستقبلي فيها بين الجانبين والتي تشمل تطوير السياسات الاقتصادية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال قواعد البيانات واستراتيجيات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة معدلات الاستثمارات، بالإضافة إلى التعاون فيما يخص مؤشرات الحوكمة ومشروعات الحكومة الرقمية، وتشجيع مجلس الأعمال المصري الكوري والاتحادات المتخصصة في إطار الحرص على التعاون المشترك.

تابع المهندس خالد مصطفى أنه على صعيد التدريب، يمكن التنسيق في ذلك مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية-، والذي يهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة بهدف تحقيق التنافسية ودعم خطة التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، ومتابعة المؤشرات الإقليمية والدولية في هذا مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المعهد يقدم كذلك التدريب المتخصص والاستثمار في العنصر البشري بهدف تأهيل الكوادر العاملة بالدولة والارتقاء بمهاراتهم.

كما أشار المهندس خالد مصطفى إلى الجهات الأخرى التابعة للوزارة ومن أهمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يهدف إلى إجراء الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها كل قطاعات الدولة، بالإضافة إلى نشر البيانات والمعلومات الإحصائية، ونشر الوعي الإحصائي لجميع فئات المجتمع. وكذلك معهد التخطيط القومي –الذراع البحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى نشر نهج التخطيط العلمي في مصر من خلال العديد من الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية.