مصرع وإصابة 7 فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى بالعياط

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، عند المدخل المؤدي إلى مركز العياط.

البداية كانت بتلقي رئيس غرفة عمليات المرور، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة 7 أشخاص تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى العياط العام لتلقي العلاج، إلا أن أحدهم فارق الحياة أثناء العلاج متأثرًا بإصابته وتم رفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.