«القومي للمرأة» يهنئ منال عوض بحصول دمياط على جائزة اليونسكو

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لحصول محافظة دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم ضمن 10 مدن على مستوى العالم لعام 2021.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها وسعادتها لحصول محافظة دمياط بقيادة الدكتورة منال عوض على هذه الجائزة الهامة التى تؤكد اهتمام مصر بالتعليم ، وتعكس الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدكتورة منال عوض للنهوض بالمحافظة ، مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية العظيمة التى تشرف مصر فى جميع الوظائف التي تتقلدها، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح.

كما عبرت رئيسة المجلس عن سعادتها بالمشروع الذى تقدمت به محافظة دمياط عن تمكين المرأة والمدن الآمنة لها والذى حظى بتقييم جيد جداً على الرغم من ظروف تنفيذه خلال جائحة فيروس كورونا ، مؤكدة أن هذا يتسق مع جهود الدولة لدعم وتمكين وحماية المرأة.

كما تقدم النائبان وليد التمامي عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، والنائب محمد أبو حجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بخالص التهاني الدكتورة منال عوض بمناسبة تسلمها جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١، بعد الإعلان عن حصول دمياط على الجائزة ضمن عشر مدن حول العالم لتحقيقها إنجازات بارزة فى مجال التعلم مدى الحياة.

وتسلمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١، بعد الإعلان عن حصول دمياط على الجائزة ضمن عشر مدن حول العالم لتحقيقها إنجازات بارزة فى مجال التعلم مدى الحياة ، حيث جاء ذلك خلال مشاركتها بالمؤتمر الدولى الخامس لمدن التعلم الذى ينظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة "UIL" بكوريا الجنوبية فى الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ أكتوبر الجارى.

وأشاد النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي بالمجهود المبذول من قبل محافظ دمياط الأستاذة الدكتورة منال عوض في كافة القطاعات متمنين لها مزيد من التقدم والازدهار وتحقيق نجاحات أكثر من أجل إعادة الريادة مرة أخرى لمصر في كافة المجالات على الصعيد العام والخاص بمحافظة دمياط.

وألقت "المحافظ" كلمة مع الإعلان عن ذلك أعربت خلالها عن سعادتها بحصول دمياط على تلك الجائزة والتى جاءت بناء على توصية من هيئة محلفين مستقلة تضم خبراء دوليين، مشيرة إلى أن دمياط قد حققت خطوات ملموسة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وتطوير المهارات الأساسية، إلى جانب تحسين الصحة العامة وأيضاً دعم الملفات والقضايا المختلفة، كما نوهت إلى أن دمياط قد عملت على تعزيز دور المرأة فى مجال ريادة الأعمال والذى تحقق من خلال المدينة الصديقة للنساء.