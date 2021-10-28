«غرفة الغوص» بجنوب سيناء تبدأ تدريب العاملين على حماية الحياة البحرية

قال الدكتور نبيل فضل الله، رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية بجنوب سيناء، إن الغرفة تحرص على حماية الحياة البحرية في خليج العقبة والبحر الأحمر بوجه عام، لتطبيق مبادئ الإدارة البيئية المتكاملة، من خلال تدريب جميع العاملين في مجال الغوص على طرق الحفاظ على الحياة البحرية.

وأضاف فضل الله، في تصريحات صحفية، أن عدد كبير من العاملين في الغوص نجح في اجتياز الاختبارات الخاصة بمبادرة "جرين فينز"، الرائدة في تقديم خدمات الغوص بطريقة صديقة للبيئة، عن طريق تقليل أي أثر قد يسببه الغوص على البيئة.

وأوضح رئيس غرفة الغوص اليوم الخميس، أن "جرين فينز" هي الشهادة البيئية التطوعية الوحيدة المعترف بها دوليًا، والتي تقدم نهجًاللإدارة المستدامة لمشغلي الغوص والسنوركل.

وأكد أنه من أهم الشروط العضوية في "جرين فينز"، أن يجتاز العاملين في الغوص أو السنوركل اختبارات يجري خلالها تقييم تأثيرهم علىبيئة البحر الأحمر، وذلك من قبل فريق تقييم "جرين فينز".

يشار إلى أن غرفة الغوص والأنشطة البحرية أعلنت من قبل بدء تلقي طلبات المراكز التابعة لها، للاشتراك في مبادرة “جرين فينز”، وهىمبادرة بيئية ستمكن المراكز الأعضاء المشاركين على النهوض بالقطاع والحفاظ على البيئة البحرية وتعد قيمة مضافة وعامل جذب للأعضاءالمشاركين فيها.

وقالت غرفة الغوص: "لقد تأثرت جهودنا في نشر المبادرة على أوسع نطاق بسبب تأثر القطاع بجائحة كوفيد 19 ولكننا نعاود بقوة لتكثيفجهودنا لمساعدة جميع المراكز الأعضاء لكي تعمل بمعايير صديقة للبيئة، ومن أجل دعم واعتماد مراكز الغوص التي تسعى للعمل بمعاييرصديقة للبيئة، يجب على الأعضاء اجتياز مجموعة من المعايير التقييمية لكي يتمكنوا من الحصول على شهادةجرين فينز واعتمادهمكأعضاء نشطين في المبادرة”.

وأكدت غرفة الغوص أنه خلال التقييم يحصل المركز على درجة تتراوح بين صفر و330، وذلك بناء على مدى تأثير مركز الغوص أوالسنوركلعلى البيئة، و”صفر” يمثل عدم وجود مخاطر على البيئة البحرية ولكي تصبح المنشأة عضوا معتمد في المبادرة يجب أن يحصلالمركز علىتقييم لا يزيد عن 150 درجة من مجموع 330 درجة.

وفيما يخص المراكز التي لن تتمكن من اجتياز مجموع الدرجات المطلوب، فسوف تقوم بإعادة التقييمات بعد تلقي التدريب اللازم وتقديم تقييميشمل ثلاث محاور بحاجة للتحسن من قبل فريق جرين فينز، ويتم إجراء التقييم مرة سنويا للأعضاء لمتابعة تقدم وإنجازات المراكز المشاركة،لكي نتمكن من التغلب على التحديات التي نواجهها.