الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقيب المحامين يهدي درع المحاماه لوزير العدل

رجائي عطية
رجائي عطية

وجه رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الاحتفال بيوم المحاماة،  أيضا وزير العدل، وكافة المحامين الذين حضروا الحفل، وكذلك ممثلي النقابات الفرعية.

وأضاف عطية في كلمته بالاحتفال: «سعيد بمشاركة مجالس النقابات الفرعية، واختارنا أن يكون موضوع الاحتفالية مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، مشددا أن المحاماة رسالة لأنها شبيهة برسالة الانبياء والرسل.
كما أهدى عطية، درع المحاماة للمستشار عمر مروان وزير العدل.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، احتفالا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، وشيوخ المحاماة، والممثلين الرسميين لكافة الجمعيات العمومية للمحامين في ربوع مصر من خلال مجالسها المنتخبة في النقابات الفرعية، وأعضاءِ مجلس النقابة العامة.

‏وطبقًا لجدول أعمال المؤتمر، تبدأ فعاليات الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالسلام الوطني، ثم كلمة ترحيب من نقيب المحامين، تليها كلمة وزارة العدل، ويلقيها الوزير، ثم كلمة أساتذة الأجيال، ويلقيها الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي.

وتشتمل جلسات المؤتمر على؛ الجلسة الصباحية ويتم خلالها مناقشة «المحاماة العربية والعلوم القانونية المتجددة والتكنولوجيا في منظومة العدالة.

ويتناول المؤتمر في الجلسة المسائية «المحاماة العربية وشركاء العدالة والتكامل بينهم، في حوار مع رجائي عطية نقيب المحامين، وعدد من النقباء العرب، على أن يعلن نقيب المحامين التوصيات في ختام الأعمال».

عبد الفتاح السيسي نقيب المحامين وزارة العدل رئيس اتحاد المستشار عمر مروان رجائي عطية مفيد شهاب

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