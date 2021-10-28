الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة المنيا تشارك في فعاليات «مصر تتحدث عن نفسها» بأكاديمية ناصر العسكرية

فعاليات مصر تتحدث
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها

في إطار احتفالية أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بتقديم جمهورية مصر العربية لمدارس وملحقي الدفاع من الدول الشقيقة والصديقة، أقامت محافظة المنيا معرضاً يعبر عن تاريخ المحافظة، حيث ضم المعرض منتجات المحافظة.

ونال المعرض إعجاب الحاضرين، من كافة الدول والوزارات والمحافظات والهيئات المشاركة في الاحتفال.

وأثنى اللواء أركان حرب أيمن نعيم مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، على جناح محافظة المنيا لما راه من الاهتمام الشديد من المحافظة على إبراز الأنشطة التي تتميز بها المحافظة.

ووجه الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على نجاح معرض المحافظة، وعلى إيفاد نائبه الدكتور محمد أبوزيد، نيابة عن المحافظ لشرح كافة جوانب المعرض وأبرز أنشطة المحافظة ومنتجاتها، وعرض منظومة التحول الرقمي بالمحافظة، في إطار الجمهورية الجديدة.

وأهدى الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، درع المحافظة لمدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا نيابة عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
فعاليات مصر تتحدث عن نفسها
محافظة المنيا تشارك فعاليات مصر تتحدث عن نفسها أكاديمية ناصر العسكرية الدكتور محمد أبو زيد اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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