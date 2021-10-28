تداول 7200 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (13) سفن وتم تداول (7200) طن بضائع و(406)شاحنة وشملت حركة الواردات (3200) طن بضائع و(238) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (4000) طن بضائع و(168) شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل بينما تغادر السفينة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريسوغارت السفينة أمل، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين عمان وسينا وتغادر ميناء بورتوفيق السفينة Banyas 2 وعلى متنها 60 سيارة بوزن 120 طن متجهة لميناء جدة.



تنفيذ مناورة حريق عبارة بميناء الغردقة «تجربة مصر 7»

كانت نفذت محافظة البحر الأحمر أمس سيناريو حريق عبارة بميناء الغردقة " تجربة مصر 7 " من خلال تشكيل طاقم إدارة الأزمة المتقدم من محافظة البحر الأحمر وبحضور مدير أمن محافظة البحر الأحمر وقائد قاعدة سفاجا البحرية، ومندوب كلا من هيئة موانى البحر الاحمر قطاع إدارة الأزمات مركز معلومات مجلس الوزراء وهيئة السلامة البحرية ومدير مديرية الشئون الصحية و مدير مديرية التضامن الاجتماعي ومدير مرفق الاسعاف وقاعدة الغردقة الجوية ومركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة ونائب مدير مركز البحث والإنقاذ الرئيس والمستشار العسكري بالمحافظة وذلك بمشاركة الطائرة هل شينوك ووحدة بحرية للقيام بأعمال الإنقاذ.

وبدأ السيناريو بالإبلاغ عن حدوث حريق العبارة القاهرة وعلى متنها 175 راكب من جنسيات مختلفة أثناء إبحارها على بعد 8 ميل بحري شمال شرق ميناء الغردقة بمنطقة شعب ام قمر نتيجة حدوث عطل بالمحركات الرئيسية نتج عنه اصطدام العبارة بالشعب وحدوث فتحة بالبدنولم يتم السيطرة عليها مما أدى الى غرق العبارة وكانت الخسائر 3 وفيات و22 حالة اصابات متنوعة وعلى الفور تم تلقى الاشارة وإرسالها للجهات المعنية وفتح مركز ادارة الازمة الرئيسي بالديوان العام برئاسة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتكليف رئيس مدينة سفاجا بفتح المركز المتقدم لإدارة الازمة بميناء الغردقة بمعاونة مدير الميناء ومدير أمن الميناء.

وبدأ التنسيق بين كافة الجهات المشاركة لتحديد أماكن المستشفى الميداني، وأماكن الإيواء ومعسكر استقبال الناجين وتخصيص رصيف لاستقبال القطع البحرية المشاركة في الإنقاذ، وتم استقبال القطعة البحرية ولنش بحرى به ركاب العبارة الذين تم انتشالهم من البحر ومن الرماثات وقامت وحدات الإخلاء باخلاء المصابين من وحدات الانقاذ البحرى الى رصيف الميناء والبدء فى فرز المصابين وتصنيفهم وتقديم الاسعافات الاولية ونقل الحالات الحرجة للمستشفيات وإيواء الناجين بمعسكر الإيواء.